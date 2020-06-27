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ПРОИСШЕСТВИЯ

Во Львове от COVID-19 умерла руководитель областного лабораторного центра

Работники Львовского лабораторного центра, который возглавляла Галина Михальчук, массово заболели на COVID-19, сообщила главный врач-эпидемиолог области Наталия Тимко.

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Первый случай коронавирусной инфекции в Украине был подтвержден 3 марта
Первый случай коронавирусной инфекции в Украине был подтвержден 3 марта
Фото: EPA

Умерла руководительница Львовского лабораторного центра Галина Михальчук, у которой ранее диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом 26 июня сообщила главный врач-эпидемиолог области Наталия Тимко на своей странице в Facebook.

"Сегодня перестало биться сердце хорошего и мудрого человека, который всю жизнь отдал работе, который работал заведующей санитарно-гигиеническим отделом СЭС Франковского района Львова, а в дальнейшем возглавил лабораторный центр города, Михальчук Галины Трофимовны. Ее жизнь забрал коронавирус", – сообщила Тимко.

https://www.facebook.com/nataliya.timko/posts/2985748554794639

Как сообщает газета "Высокий замок", женщине было 70 лет.

"У нее обнаружили воспаление легких, тяжелое течение. В пятницу перевели в реанимацию инфекционной больницы, где, к сожалению, спасти не удалось", – сообщили Тимко в комментарии местной газете.

Тимко подтвердила информацию о том, что работники лабораторного центра, который возглавляла Мельничук, массово заболели на COVID-19.

"Часть из них госпитализированы во Львовскую областную клиническую инфекционную больницу, часть – на самоизоляции, те, кто болеет легче. Заболели врачи-эпидемиологи, врачи-дезинфекционисты... Их все звали помочь, обследовать, подсказать, посоветовать. Галина Трофимовна Михальчук в больницу попала, можно сказать, буквально с работы, – всегда была положительной, решительной, деятельной, преданным специалистом своего дела", – добавила она.

Члены семьи Михальчук прошли обследование и здоровы.

Первый случай коронавирусной инфекции в Украине был подтвержден 3 марта, с 12 марта в стране был введен карантин. С 11 мая правительство начало отменять строгие ограничения, а 22 мая был введен так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.

С конца мая – начала июня в Украине наблюдается резкий скачок выявленных за сутки случаев COVID-19. С 11 июня суточный прирост не опускался ниже 648 случаев, а 26 июня достиг абсолютного максимума с начала эпидемии – за сутки диагноз подтвердили у 1109 человек.

По состоянию на 27 июня в стране подтверждено более 42 тыс. случаев инфицирования, 18,7 тыс. пациентов выздоровели, 1110 скончались.

Теги: Львов, Украина, эпидемия, карантин, ограничения, работа, регионы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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