В Донецкой области коронавирус обнаружили у восьмимесячного ребенка

Восьмимесячная девочка, у которой подтвердился диагноз COVID-19, живет в Константиновке Донецкой области. Всего в области за прошедшие сутки подтвердили 29 новых случаев заражения.

Из 29 новых случаев заражения коронавирусом в Донецкой области 24 выявили в Славянске Фото: EPA (архив)

В городе Константиновка Донецкой области коронавирусная инфекция была подтверждена у восьмимесячной девочки. Об этом 27 июня в Facebook сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

По его словам, всего в области за прошедшие сутки выявили 29 новых случаев COVID-19.

"Три – в Мариуполе (32-летняя женщина и мужчины 49 и 56 лет), по одному – в Константиновке (восьмимесячная девочка) и Краматорске (47-летняя женщина), 24 – в Славянске (все – женщины в возрасте от 38 до 84 лет; четверо из них – медработницы)", – написал чиновник.

Кириленко добавил, что "все случаи в Константиновке и Славянске связаны с контактами с лицами, у которых коронавирус был обнаружен ранее".

Первый случай коронавирусной инфекции в Украине был подтвержден 3 марта, с 12 марта в стране был введен карантин. С 11 мая правительство начало отменять строгие ограничения, а 22 мая был введен так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.

С конца мая – начала июня в Украине наблюдается резкий скачок выявленных за сутки случаев COVID-19. С 11 июня суточный прирост не опускался ниже 648 случаев, а 26 июня достиг абсолютного максимума с начала эпидемии – за сутки диагноз подтвердили у 1109 человек.

По состоянию на 27 июня в стране подтверждено более 42 тыс. случаев инфицирования, 18,7 тыс. пациентов выздоровели, 1110 скончались.

В Донецкой области, по данным Совета нацбезопасности и обороны Украины, с начала эпидемии выявили 415 заболевших, 163 из них уже выздоровели, девять человек скончались.