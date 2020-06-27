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Эпидемиолог: Даже если введут карантин, украинцы уже не будут его соблюдать

Доверия к власти у граждан Украины нет, значит, отсутствует смысл заново вводить карантинные ограничения. Такое мнение высказал руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин.

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В Украине действует адаптивный карантин
В Украине действует адаптивный карантин
Фото: ЕРА

В ближайшее время ситуация с COVID-19 во многих регионах Украины может стать неконтролируемой, и введение жесткого карантина на этот раз будет бессмысленным. Об этом в интервью "Апострофу" сказал кандидат медицинских наук, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин.

"Мы видим, что на период карантина государство не взяло на себя обязательства и системно не отработало меры по профилактике инфекции как в лечебных учреждениях, так и в детских садах, школах и общественных местах. Поэтому мы видим, что коронавирус продолжает распространяться. При этом количество тестирований стало больше и мы получаем больше результатов", – заявил эпидемиолог.

Даже когда в стране действовали тотальные карантинные ограничения, украинцы их обходили, констатировал Александрин.

"Я считаю, что даже если карантин [снова] введут, люди уже не будут его соблюдать. Потому что государство просто обманывает население. Если бы мы за два месяца увидели эффективные меры со стороны государства, граждане, возможно, стали бы доверять центральным органам власти. А сегодня мы видим просто разбазаривание денег из национального бюджета, поэтому никакого доверия к власти нет. Значит, и нет смысла вводить дополнительные карантинные ограничения", – считает он.

Единственным выходом эксперт видит разъяснительную кампанию, иначе прирост числа заболевших станет критическим.

"Когда мы на этой неделе, во вторник – среду, работали в Харькове, то увидели, что областная инфекционная больница переполнена более чем на 100% больными COVID-19. Инфекционное отделение 13-й больницы в Харькове также переполнено больными c коронавирусом. В четверг мы работали в Полтаве – там еще сдерживают большую заболеваемость и неплохо отработан вопрос на уровне облгосадминистрации, есть четкая координация. Где есть четкие действия со стороны местных властей, болезнь удается сдерживать. Но и неконтролируемая ситуация, которая уже сложилась во Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Ровно, Харькове, очень скоро станет реальностью во всех регионах Украины", – спрогнозировал Александрин.

Первый случай коронавирусной инфекции в Украине был подтвержден 3 марта, с 12 марта в стране был введен карантин. С 11 мая правительство начало отменять строгие ограничения, а 22 мая был введен так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.

С конца мая – начала июня в Украине наблюдается резкий скачок выявленных за сутки случаев COVID-19. С 11 июня суточный прирост не опускался ниже 648 случаев, а 26 июня достиг абсолютного максимума с начала эпидемии – за сутки диагноз подтвердили у 1109 человек.

Премьер-министр Денис Шмыгаль не исключил, что в некоторых регионах Украины могут вновь остановить общественный транспорт. Власти Киева рассматривают возможность возвращения к строгим карантинным мерам из-за роста заболеваемости COVID-19, заявил 26 июня городской голова Виталий Кличко.

По состоянию на 27 июня в стране подтверждено более 42 тыс. случаев инфицирования (943 за последние сутки), 18,7 тыс. пациентов выздоровели, 1110 скончались.

Теги: Львов, Украина, Харьков, Ровно, Тернополь, Полтава, Ивано-Франковск, карантин, украинцы, больницы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Андрей Александрин, тестирование
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