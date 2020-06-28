В Украине второй день подряд фиксируется снижение числа новых случаев COVID-19

За последние сутки в Украине выявили еще 917 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны страны.
За указанный период умерло 19 человек, выздоровело 233.
Снижение числа вновь выявленных случаев фиксируется в Украине второй день подряд. 26 июня в Украине подтвердили 1109 случаев инфицирования коронавирусом, 27 июня – 948.
Общее число подтвержденных случаев инфицирования в стране достигло 42 982. Умерло 1129 человек, выздоровело 18 934.
По регионам ситуация с распространением коронавируса такая:
В Днепропетровской и Херсонской областях за сутки не выявлено ни одного случая коронавируса. Наибольшее число заболевших зафиксировано во Львовской области – 173.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на сегодняшнее утро во всем мире коронавирусом заразилось 9 979 535 человек, жертвами COVID-19 стали 498 710 человек, выздоровело 5 051 864.