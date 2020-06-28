ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Украине второй день подряд фиксируется снижение числа новых случаев COVID-19

Общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Украине достигло 42 982, умерло 1129 человек, выздоровело 18 934.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
За сутки в Украине умерло 19 человек
За сутки в Украине умерло 19 человек
Фото: depositphotos.com

За последние сутки в Украине выявили еще 917 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны страны.

За указанный период умерло 19 человек, выздоровело 233.

Снижение числа вновь выявленных случаев фиксируется в Украине второй день подряд. 26 июня в Украине подтвердили 1109 случаев инфицирования коронавирусом, 27 июня – 948.

Общее число подтвержденных случаев инфицирования в стране достигло 42 982. Умерло 1129 человек, выздоровело 18 934.

По регионам ситуация с распространением коронавируса такая: 

  • Винницкая область – 1833;
  • Волынская область – 2228;
  • Днепропетровская область – 1087;
  • Донецкая область – 479;
  • Житомирская область – 1396;
  • Закарпатская область – 2726;
  • Запорожская область – 568;
  • Ивано-Франковская область – 2300;
  • Кировоградская область – 646;
  • Киев – 4935;
  • Киевская область – 2506;
  • Львовская область – 5177;
  • Луганская область – 80;
  • Николаевская область – 436;
  • Одесская область – 1601;
  • Полтавская область – 310;
  • Ровенская область – 3568;
  • Сумская область – 295;
  • Тернопольская область – 1893;
  • Харьковская область – 2082;
  • Херсонская область – 191;
  • Хмельницкая область – 791;
  • Черновицкая область – 4686;
  • Черкасская область – 642;
  • Черниговская область – 526.

В Днепропетровской и Херсонской областях за сутки не выявлено ни одного случая коронавируса. Наибольшее число заболевших зафиксировано во Львовской области – 173.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на сегодняшнее утро во всем мире коронавирусом заразилось 9 979 535 человек, жертвами COVID-19 стали 498 710 человек, выздоровело 5 051 864.

Теги: Украина, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Счастье есть". Гайтана показала отдых с мужем на катере
"Счастье есть". Гайтана показала отдых с мужем на катере
  Успенская: Бл...дская карьера певицы помешала мне стать многодетной матерью
  Успенская: Бл...дская карьера певицы помешала мне стать многодетной матерью
Дочь Джексона в годовщину его смерти обнародовала фото поцелуя с отцом в губы
Дочь Джексона в годовщину его смерти обнародовала фото поцелуя с отцом в губы
  "Тесно". В новом клипе Quest Pistols показали участников всех своих составов. Видео
  "Тесно". В новом клипе Quest Pistols показали участников всех своих составов. Видео
Экс-жена Павлика Созаева: Не знаю, сколько осталось жить моему сыну. И в это страшное для меня время пара свихнувшихся молодоженов позволяет себе нас добивать
Экс-жена Павлика Созаева: Не знаю, сколько осталось жить моему сыну. И в это страшное для меня время пара свихнувшихся молодоженов позволяет себе нас добивать
Ани Лорак попросила оценить ее фото в шортах. Певицу упрекнули в злоупотреблении ретушью
Ани Лорак попросила оценить ее фото в шортах. Певицу упрекнули в злоупотреблении ретушью
Дочь Мадонны снялась в рекламе на берегу океана
Дочь Мадонны снялась в рекламе на берегу океана
"Пися-королева", "Девушка, вы порезались". Maruv в сильно облегающих плавках обсудили подписчики
"Пися-королева", "Девушка, вы порезались". Maruv в сильно облегающих плавках обсудили подписчики
"Сразу помолодела". Королева восхитила поклонников новым образом
"Сразу помолодела". Королева восхитила поклонников новым образом
  Успенская: Выпила. Скорость большая была, меня остановили, надели наручники и до утра продержали в тюрьме
  Успенская: Выпила. Скорость большая была, меня остановили, надели наручники и до утра продержали в тюрьме
  "Калаш да корона, духовные скрепы, псарня у трона на кладбище света". Вышел клип ДДТ на песню "Мертвый человек". Видео
  "Калаш да корона, духовные скрепы, псарня у трона на кладбище света". Вышел клип ДДТ на песню "Мертвый человек". Видео
Звезда "Американской истории ужасов" Эмма Робертс беременна первенцем
Звезда "Американской истории ужасов" Эмма Робертс беременна первенцем
"С боевыми подругами". Астафьева в откровенном декольте снялась вместе с подтанцовкой
"С боевыми подругами". Астафьева в откровенном декольте снялась вместе с подтанцовкой
  "Так сердце болит. Врачи сказали, у меня проблемы". Успенская прокомментировала состояние здоровья Ефремова
  "Так сердце болит. Врачи сказали, у меня проблемы". Успенская прокомментировала состояние здоровья Ефремова
"Лиза-блогерша". Дочь Пугачевой и Галкина показала "бриллиант"
"Лиза-блогерша". Дочь Пугачевой и Галкина показала "бриллиант"
72-летняя Мей Маск показала, как выглядела в школьные годы
72-летняя Мей Маск показала, как выглядела в школьные годы
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Пися-королева", "Девушка, вы порезались". Maruv в сильно облегающих плавках обсудили подписчики
"Пися-королева", "Девушка, вы порезались". Maruv в сильно облегающих плавках обсудили подписчики
"Вся в Аллу Борисовну". Дочь Пугачевой и Галкина продемонстрировала наряды
"Вся в Аллу Борисовну". Дочь Пугачевой и Галкина продемонстрировала наряды
"Все девочки огонь". Модель с 13-м размером груди устроила танцы на берегу Днепра со своими подругами
"Все девочки огонь". Модель с 13-м размером груди устроила танцы на берегу Днепра со своими подругами
Волочкова сняла обувь в шпагате
Волочкова сняла обувь в шпагате
Экс-жена Павлика Созаева: Не знаю, сколько осталось жить моему сыну. И в это страшное для меня время пара свихнувшихся молодоженов позволяет себе нас добивать
Экс-жена Павлика Созаева: Не знаю, сколько осталось жить моему сыну. И в это страшное для меня время пара свихнувшихся молодоженов позволяет себе нас добивать
  Успенская: Выпила. Скорость большая была, меня остановили, надели наручники и до утра продержали в тюрьме
Успенская: Выпила. Скорость большая была, меня остановили, надели наручники и до утра продержали в тюрьме
"Ходячий секс!". Арбенина снялась в купальнике
"Ходячий секс!". Арбенина снялась в купальнике
"Мистер Зеленые Глаза". Дочь Успенской показала своего отца
"Мистер Зеленые Глаза". Дочь Успенской показала своего отца
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS