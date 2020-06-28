"Власти" ОРДО заявили о закрытии границы с Украиной

С 28 июня руководство террористической организации "ДНР" вводит запрет на пересечение линии разграничения с подконтрольной украинскому правительству территорией. Российские СМИ поясняют, что решение было принято в связи с эпидемией коронавируса.

Единственный КПВВ на линии разграничения проработал несколько дней Фото: dpsu.gov.ua

Оккупационные власти ОРДО приняли решение закрыть границу с Украиной. Об этом сообщает подконтрольное боевикам агентство "ДАН" со ссылкой на "указ" главы террористической организации "ДНР" Дениса Пушилина.

Речь идет о единственном открытом до вчерашнего дня контрольном пункте пропуска в оккупированной Еленовке, который находится в транспортном коридоре с украинским КПВВ "Новотроицкое". Боевики открыли его 22 июня после трехмесячного перерыва. С сегодняшнего дня его закрывают.

Как пишет российское издание "Газета.ру", такое решение принято из-за ситуации с коронавирусом.

10 июня Украина возобновила работу пунктов пропуска "Марьинка" и "Станица Луганская", прерванную из-за вспышки коронавирусной инфекции. По информации Госпогранслужбы Украины, представители незаконных вооруженных формирований сорвали открытие контрольных пунктов, подолгу не пропуская людей.

Боевики называли провокацией открытие блокпостов украинской стороной.

22 июня "власти" ОРДО возобновили пропуск лиц через линию разграничения в Еленовке, однако лишь в одну сторону.