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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики "ДНР" открыли один блокпост на выезд на подконтрольную Украине территорию

Пророссийские боевики "ДНР" с сегодняшнего дня возобновляют пропуск лиц через линию разграничения в Донецкой области, однако лишь в одну сторону. На оккупированную территорию боевики будут пропускать только с 25 июня, но с предварительным уведомлением о намерении въезда.

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Боевики говорят, что пропускной пункт будет работать ежедневно с 9.00 до 18.00
Боевики говорят, что пропускной пункт будет работать ежедневно с 9.00 до 18.00
Фото: dan-news.info

Боевики "ДНР" заявили, что с сегодняшнего дня открывают контрольно-пропускной пункт въезда и выезда "Еленовка", который расположен в транспортном коридоре с украинским КПВВ "Новотроицкое". Об этом сообщает подконтрольное боевикам агентство ДАН.

22 июня блокпост открывается для выезда граждан на подконтрольную украинскому правительству территорию по согласованным спискам, с 25 июня он будет открыт для въезда по предварительному уведомлению с подконтрольной Киеву территории. Каким образом будут согласовываться списки и поступать уведомления, не сообщается. 

"С 22 июня на КПВВ "Еленовка" будет осуществляться ежедневный пропуск всех желающих граждан выехать на территорию Украины. С 25 июня на этом же КПВВ планируется начать пропуск желающих въехать на территорию республики, но с учетом ряда условий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции", – говорится в сообщении.

Боевики говорят, что пропускной пункт будет работать ежедневно с 9.00 до 18.00. Вернуться с подконтрольной Киеву территории жители смогут по согласованию со штабом "ДНР" по борьбе с СOVID-19 и при согласии соблюдать карантинные меры.

10 июня Украина возобновила работу пунктов пропуска "Марьинка" и "Станица Луганская", прерванную из-за вспышки коронавирусной инфекции. По информации Госпогранслужбы Украины, представители незаконных вооруженных формирований сорвали открытие контрольных пунктов, подолгу не пропуская людей.

Боевики называли провокацией открытие блокпостов украинской стороной.

Теги: боевики, карантин, ДНР, Новотроицкое, КПВВ
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