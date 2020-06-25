32 человека остаются на вторую ночь в КПВВ "Новотроицкое", у них нет смартфонов для установки "Дій вдома" – ООН

Людей, которые пытались въехать на подконтрольную украинскому правительству территорию, не пропустили, поскольку без смартфонов они не могли выполнить условия самоизоляции. В то же время они не могут вернуться в ОРДЛО – их нет в списках. О кризисной ситуации сообщает украинское представительство агентства ООН по делам беженцев.

32 человека проведут вторую ночь в палатке возле контрольного пункта въезда-выезда "Новотроицкое" в Донецкой области, они не могут ни проехать на подконтрольную Киеву территорию Украины, ни вернуться на территорию ОРДЛО. Об этом 25 июня сообщило в Facebook агентство ООН по делам беженцев в Украине.

Въезжающим на подконтрольную украинскому правительству территорию необходимо установить приложение "Дій вдома" на смартфон, чтобы выполнить условия самоизоляции. Однако у этой группы смартфонов не было, поэтому украинские власти запретили им пересекать линию разграничения. В то же время эти люди не могут вернуться на временно оккупированные территории, так как их имена не были внесены в предварительно утвержденный список.

"Днем им приходится ждать в районе "нулевого" пункта пропуска. Сотрудники ООН наблюдали людей, которые прислонялись к деревьям, прячась от жары, посреди опасного минного поля. Среди них были старики, двое детей, трое онкобольных и один инсулинозависимый человек. Они сталкиваются с рисками для своей жизни и здоровья просто потому, что не могут позволить себе смартфоны", – отмечают в агентстве.

ООН предлагает срочно решить гуманитарную проблему, позволив этим людям подписать личное обязательство о прохождении самоизоляции у себя дома или разместив их в специальных учреждениях для прохождения обсервации.

22 июня Донецкая облгосадминистрация сообщила о возобновлении работы КПВВ "Новотроицкое". С украинской стороны пункт пропуска был открыт 10 июня, однако боевики продолжали блокировать его работу со своей стороны еще в течение двух недель, ссылаясь на "карантинные мероприятия".

24 июня ГСЧС сообщила, что возле КПВВ оборудован модуль, где могут ночевать те, кому отказано в праве пересечь линию разграничения.