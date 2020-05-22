ООН: Количество обращений из-за домашнего насилия в Украине выросло почти вдвое

В Украине за второй месяц карантина горячая линия для жертв домашнего насилия зарегистрировала увеличение звонков на 72% по сравнению с периодом до начала карантина, сообщили в Фонде ООН в области народонаселения.

2% звонков на горячие линии поступили от самих обидчиков Фото: depositphotos.com

За полтора месяца карантина в Украине на горячие линии Фонда ООН в области народонаселения поступило 3671 обращение по поводу семейного насилия. Об этом говорится в пресс-релизе Фонда, который есть в распоряжении издания "ГОРДОН".

"За второй месяц после введения ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса горячая линия зарегистрировала увеличение звонков на 72% по сравнению с периодом до начала карантина", – говорится в пресс-релизе.

По словам директора департамента горячих линий общественной организации "Ла Страда Украина" Алены Кривуляк, из всех поступивших обращений 4% обращений были от обидчиков, что вдвое больше, чем в докарантинний период.

"Конечно, это небольшая цифра, но мы ею очень гордимся. Потому что в докарантинний период их было еще меньше, до 2% от общего количества звонков. Преимущественно звонят мужчины, которые готовы к общению с психологом", – отметила она.

В пресс-релизе также отмечается, что за период с 1 апреля по 12 мая специалистами мобильных бригад было предоставлено 4077 консультаций, причем большинство – с мужчинами (63% от общего количества).

В апреле эксперты ООН предупреждали, что карантин может привести к 31 млн случаев гендерного насилия.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин ввел адаптивный карантин до 22 июня: региональные власти смогут ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.