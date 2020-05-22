Травля украинского бренда, да еще и бренда национальной одежды – это ярость и психоз в чистом виде

Политтехнолог, советник Министерства здравоохранения Украины (2019).
Etnodim.
Как лучше было реагировать. Какие действия должен предпринять бренд – напишу позже, эта ситуация еще обрастает новостями и комментариями.
Промежуточный вывод – порохоботы настолько в ярости, что готовы п…здить своих же. Сейчас будет очень интересно.
Украинские бренды будут остерегаться первых лиц. Хотя раньше это был хороший повод для рекламы. Тем травля и достигла результата.
Эта ситуация показала, что наше общество расколото настолько, насколько было разбито во время президентства Януковича.
Но вот чтобы свои же били украинский бренд, да еще и бренд национальной одежды. Ярость и психоз в чистом виде.
Источник: Dmitry Raimov / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора