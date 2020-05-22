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Дмитрий Раимов
Дмитрий Раимов

Политтехнолог, советник Министерства здравоохранения Украины (2019).


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Травля украинского бренда, да еще и бренда национальной одежды – это ярость и психоз в чистом виде

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Etnodim.

Как лучше было реагировать. Какие действия должен предпринять бренд – напишу позже, эта ситуация еще обрастает новостями и комментариями.

Промежуточный вывод – порохоботы настолько в ярости, что готовы п…здить своих же. Сейчас будет очень интересно.

Украинские бренды будут остерегаться первых лиц. Хотя раньше это был хороший повод для рекламы. Тем травля и достигла результата.

Эта ситуация показала, что наше общество расколото настолько, насколько было разбито во время президентства Януковича.

Но вот чтобы свои же били украинский бренд, да еще и бренд национальной одежды. Ярость и психоз в чистом виде.

Источник: Dmitry Raimov / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, вышиванка, бренд, Дмитрий Раимов, День вышиванки
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