"Какое досадное самоубийство". Клиенты раскритиковали производителя вышиванок за фото Зеленского в одежде этого бренда

По мнению клиентов украинского производителя вышиванок, реклама с помощью фотографии президента Украины Владимира Зеленского и его супруги в одежде, разработанной дизайнерами этой компании, стала для бренда антирекламой.

В День вышиванки президент Украины Зеленский сфотографировался с женой в вышиванках от украинского бренда Фото: Олена Зеленська / Facebook

Украинский бренд Etnodim в День вышиванки опубликовал на своей странице в Facebook фото президента Украины Владимира Зеленского и его супруги Елены Зеленской в вышиванках, дизайн которых был разработан сотрудниками компании.

"Листая ленту, мы никогда не знаем, на чьих страницах увидим наши дизайны. Но точно знаем, что по-особенному любим этот день", – говорится в сообщении.

Публикация вызвала резонанс среди клиентов бренда и подписчиков его страницы.

"О, теперь точно знаю, где не надо покупать вышиванки. Пишите еще. Потенциальными клиентами могут быть [народный депутат от "Слуги народа"] Максим Бужанский, [народный депутат от "Слуги народа" Александр] Дубинский, [народный депутат от "Слуги народа" Евгений] Брагарь, [экс-замглавы Администрации Президента Украины Андрей] Портнов, например", – прокомментировал публикацию журналист Виталий Гайдукевич.

"Ваши вышиванки супер, но это скорее антиреклама", – пишет в комментариях подписчица Юлия Сегеда.

"Гадость. Жаль, вы мне очень нравились. У меня четыре ваших вышиванки, но больше покупать не буду", – прокомментировала публикацию Светлана Поваляева.

"Вы явно плохо знаете свою целевую аудиторию", – отреагировала подписчица страницы Ольга Пожинайко.

"Прощайте", – лаконично написал бывший политзаключенный Геннадий Афанасьев.

"Какое досадное самоубийство. Вызвать такой негатив среди своей целевой аудитории в день, когда можно было увеличить лояльность к бренду – это надо уметь. Какая-то патовая ситуация – и удалить нельзя, и извиниться неясно как, и люди плюются", – считает замдиректора общественной организации Studena Оксана Иванцив.

"Вышиванки у вас красивые, не стыдно надеть даже президенту, кем бы он ни был. Всегда будут люди, которые ничего в своей жизни не создали, но они с радостью бегут критиковать работу других. Не обращайте внимания", – написала одна из клиенток бренда Юлия Ганюк.

Представители компании Etnodim не оставили критику без ответа.

"Мы создаем вышиванки более 10 лет. Политику всегда обходили стороной, так как у нас есть дело, которому посвящаем себя полностью. Нам показалось хорошим примером то, что президент и первая леди выбрали именно наши вышиванки. Но, судя по вашей реакции, теперь не понимаем, это хорошо или плохо", – говорится в заявлении.

День вышиванки – праздник, призванный сохранить и популяризовать исконные традиции создания вышитой украинской одежды. Датой его проведения считается третий четверг мая.