"Душа просит чего-то романтического". Сумская обнародовала фотосессию в шелковом белье

Украинская актриса Ольга Сумская опубликовала серию снимков, на которых запечатлена в шелковом белье светло-розового цвета.
По словам актрисы, у нее есть несколько красивых комплектов пижам и халатов, но она их бережет для съемок в кино.
"А дома ношу спортивные костюмы. Конечно, я бы каждый день ходила в красивых пижамах, но возле плиты с борщом не до гламура. Но душа просит чего-то романтического", – призналась актриса.
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Люблю гарні домашні комплекти з шовку...У мене є декілька прекрасних піжам і халатів,але одягаю в домі спортивнии * костюм,а в цих комплектах знімаюсь в кіно..Наскільки часто ми одягаємо цю красу,аби чоловік зробив нам комплімент?Звісно,я б і * х носила щодня,але біля плити з борщем не до гламуру..Але душа просить чогось романтичногоПубликация от Ольга Сумская (@olgasumska)
Ольга Сумская родилась в 1966 году во Львове в актерской семье. В 1997 году актриса сыграла роль Роксоланы в сериале "Роксолана", которая сделала ее знаменитой.
В 1996 году Сумская вышла замуж за актера Виталия Борисюка. Пара воспитывает 18-летнюю дочь Анну. Первым мужем Сумской был актер Евгений Паперный. От этого брака у актрисы есть 29-летняя дочь Антонина Паперная.