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23 мая, 2020
 
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"Душа просит чего-то романтического". Сумская обнародовала фотосессию в шелковом белье

По словам украинской актрисы Ольги Сумской, она бережет шелковое белье для съемок в кино, а дома носит спортивные костюмы.

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Сумская: Возле плиты с борщом не до гламура
Сумская: Возле плиты с борщом не до гламура
Фото: olgasumska / Instagram

Украинская актриса Ольга Сумская опубликовала серию снимков, на которых запечатлена в шелковом белье светло-розового цвета.

По словам актрисы, у нее есть несколько красивых комплектов пижам и халатов, но она их бережет для съемок в кино.

"А дома ношу спортивные костюмы. Конечно, я бы каждый день ходила в красивых пижамах, но возле плиты с борщом не до гламура. Но душа просит чего-то романтического", – призналась актриса.

Ольга Сумская родилась в 1966 году во Львове в актерской семье. В 1997 году актриса сыграла роль Роксоланы в сериале "Роксолана", которая сделала ее знаменитой.

В 1996 году Сумская вышла замуж за актера Виталия Борисюка. Пара воспитывает 18-летнюю дочь Анну. Первым мужем Сумской был актер Евгений Паперный. От этого брака у актрисы есть 29-летняя дочь Антонина Паперная.

Теги: Украина, Ольга Сумская, фотосессия, актриса
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