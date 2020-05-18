"Заживает". Сумская сообщила, что во время карантина удалила на лице родинку

53-летняя украинская актриса Ольга Сумская 18 мая обнародовала в Instagram фото в вышиванке. Подписчики актрисы заметили во внешности актрисы перемены.
"А где ваша изюминка?" – прокомментировали снимок фолловеры.
"Ольга, а если не секрет, извините заранее за такой вопрос, вы недавно удалили родинку?" – спрашивают в комментариях подписчики.
"Да, удалила. Пока заживает", – лаконично ответила Сумская.
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Готуємося до дня вишиванки разом,яке має відбутися 21травня!Я авно вже сприи * маю вишиванку,як повсякденнии * одяг,в якому почуваю себе впевнено і яскраво!Так одягались наші прабабусі,самі вирощували льон,коноплі і робили унікальну тканину власноруч..Навіть на карантині я не втрималась і замовила у вітчизняних маи * стрів декілька нових суконь!А на свято #вишиванкаday буде дуже цікава зи * омка разом з улюбленою @yu_magdych !Дочекаи * теся!
На фото, опубликованном 9 мая, актриса запечатлена еще с родинкой.
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Ничто не забыто,никто не забыт!Мы помним и передаём эту память своим детям и внукам!С 75-летием ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! @vitaliyborysyuk
Ольга Сумская родилась 22 августа 1966 года во Львове. Она обладательница званий "заслуженная артистка Украины", "народная артистка Украины", лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996).