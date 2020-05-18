"Заживает". Сумская сообщила, что во время карантина удалила на лице родинку

53-летняя украинская актриса Ольга Сумская обнародовала фото в вышиванке, на котором запечатлена после удаления своей изюминки – родинки над верхней губой.

Сумская избавилась от родинки

Фото: olgasumska / Instagram