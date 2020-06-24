42 человека, которых не пропустили в ОРДЛО, были вынуждены ночевать на КПВВ "Новотроицкое" – ГСЧС Украины

Среди тех, кому пришлось ночевать на территории пункта пропуска "Новотроицкое", были шестеро детей, сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Чтобы разместить всех граждан и предоставить им комфортное место для ночлега, спасатели установили дополнительный модуль Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області / Facebook

42 человека, которых не пропустили на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей, были вынуждены переждать минувшую ночь на контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое". Об этом 24 июня сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что граждане, в том числе шестеро детей, которые не смогли пересечь линию разграничения, обратились в пункт оказания помощи ГСЧС, функционирующий на территории КПВВ.

Чтобы разместить всех граждан и предоставить им комфортное место для ночлега, спасатели установили дополнительный модуль.

"Все мероприятия по оказанию помощи гражданам предоставляются с учетом карантинных ограничений. Регулярно осуществляется санитарная обработка палатки и модуля, соблюдается социальная дистанция", – говорится в сообщении.

22 июня Донецкая облгосадминистрация сообщила о возобновлении работы КПВВ "Новотроицкое". С украинской стороны пункт пропуска был открыт 10 июня, однако боевики продолжали блокировать его работу со своей стороны еще в течение двух недель, ссылаясь на "карантинные мероприятия".