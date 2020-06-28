В Украине за сутки зафиксирован очередной антирекорд – 237 госпитализированных с COVID-19

За весь период пандемии COVID-19 заболели 3147 детей и 6580 медработников, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Степанов: За последние сутки было проведено 14 169 тестирований на коронавирус Фото: Максим Степанов / Facebook

За сутки в Украине коронавирусную инфекцию выявили у 61 ребенка и 65 медработников. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Госпитализировано за указанный период 237 человек. По словам министра, эта цифра является очередным антирекордом в Украине.

За весь период пандемии COVID-19 заболели 3147 детей и 6580 медработников.

За последние сутки было проведено 14 169 тестирований на коронавирус (для сравнения, 26 июня Степанов говорил о более, чем 27 тыс. проведенных ислледований), из них 9645 – методом ПЦР и 4524 ИФА-тестов.

По состоянию на утро 28 июня общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Украине достигло 42 982, умерло 1129 человек, выздоровело 18 934.