ПОЛИТИКА Short News

С 1 июля границы ЕС для украинцев не откроются – вице-премьер Стефанишина

Статистические показатели Украины по заболеваемости коронавирусом в настоящее время не позволяют стране активно включаться в диалог по открытию границ, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Об этом она сказала в интервью агентству "Интерфакс-Украина". "Уже сейчас мы понимаем, что 1 июля чуда не произойдет и все границы не откроются. Но это связано не с Украиной, а потому, что во всей Европе очень разная динамика по заболеванию. И в Украине динамика очень разная. Это абсолютно не политический процесс. Вы знаете, что методология, по которой Европейская комиссия делает отметку в Шенгенской зоне, чисто техническая и базируется на количестве больных на 100 тыс. человек", – сказала Стефанишина.

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