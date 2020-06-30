Ученые предупреждают об угрозе новой пандемии

Ученые в Китае идентифицировали новый штамм вируса гриппа, обладающий способностью вызвать новую пандемию. Разносчиком нового вируса выступают свиньи, однако он способен заражать и людей.

Новый штамм гриппа, выявленный в Китае, аналогичен свиному гриппу 2009 года Фото: depositphotos.com

Ученые обнаружили в Китае новый штамм свиного гриппа, который потенциально может вызвать новую пандемию. Об этом сообщает BBC со ссылкой на результаты исследования экспертов.

Разносчиками нового вируса являются свиньи, однако, по мнению ученых, им могут заразиться люди.

Предполагается, что вирус способен мутировать и передаваться от человека к человеку – именно поэтому он грозит новой пандемией.

Ученые считают, что пока еще ситуация не стала угрожающей, однако новый патоген обладает всеми типичными характеристиками, которые указывают на высокую степень его приспособляемости к заражению человека. У людей нет иммунитета к этому вирусу, поэтому ситуация требует пристального контроля.

Новый штамм гриппа, выявленный в Китае, аналогичен свиному гриппу 2009 года, но с некоторыми новыми изменениями.

Вирус, который исследователи называют G4EAH1N1, может расти и размножаться в клетках, которые выстилают дыхательные пути человека.

Доказательством появления нового вируса уже стали случаи инфицирования среди людей, которые работали на скотобойнях и в свиноводстве Китая.