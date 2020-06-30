Лестер закрыли на карантин. На прошлой неделе на город пришлось 10% всех заразившихся коронавирусом в Англии

В английском Лестере (графство Лестершир, Восточный Мидленд) введены строгие карантинные меры в связи с локальной вспышкой коронавирусной инфекции.

Как сообщает Reuters, в течение прошлой недели на Лестер приходилось 10% всех зарегистрированных в Англии случаев коронавирусной инфекции.

За последние семь дней уровень заболеваемости достиг 135 случаев на 100 тыс. населения, что в три раза выше, чем в других крупных городах региона.

Местные власти сообщили, что к контролю за соблюдением карантина намерены подключить полицию.