Лестер закрыли на карантин. На прошлой неделе на город пришлось 10% всех заразившихся коронавирусом в Англии

Как сообщает Reuters, в течение прошлой недели на Лестер приходилось 10% всех зарегистрированных в Англии случаев коронавирусной инфекции.
За последние семь дней уровень заболеваемости достиг 135 случаев на 100 тыс. населения, что в три раза выше, чем в других крупных городах региона.
Местные власти сообщили, что к контролю за соблюдением карантина намерены подключить полицию.
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