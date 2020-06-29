МИР Short News

Fitch прогнозирует падение мировой экономики на 4,6% в 2020 году

Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило прогноз падения мирового ВВП в 2020 году на уровне 4,6%.

Об этом говорится в специальном докладе агентства, опубликованном 29 июня. "Похоже, что мировая экономика достигла дна в апреле, но риски снижения экономической активности из-за новой вспышки коронавируса и возобновления ограничений и блокировок остаются высокими", – подчеркнули аналитики. В 2021 году, прогнозируют в Fitch, глобальный ВВП на 4,9%.

Short News – новый проект интернет-издания "ГОРДОН". Для того, чтобы наши читатели имели возможность получить доступ к максимальному количеству важных, актуальных и проверенных новостей, наша редакция вводит новый формат коротких сообщений. Привычные расширенные новости, как и прежде, будут доступны на сайте в разделе "Новости".