Всемирный банк выделил Украине $350 млн

Деньги, предоставленные Украине Всемирный банком, должны быть направлены на реформу земельного и кредитного рынков, поддержку антикоррупционных институтов, а также усиление соцзащиты уязвимых слоев населения.

Совет исполнительных директоров Всемирного банка 26 июня одобрил решение о предоставлении Украине $350 млн на поддержку реформ, которые являются "критически важными для экономического восстановления". Об этом говорится в сообщении на сайте ВБ.

Предоставленные средства должны быть направлены на:

укрепление земельного и кредитного рынков путем создания эффективного рынка сельскохозяйственных земель и урегулирования проблемных кредитов в государственных банках;

поддержку демонополизации и антикоррупционных институтов, а также реструктуризацию газового сектора;

усиление системы социальной защиты для поддержки пожилых людей, которые особенно уязвимы к COVID-19.

"Пандемия COVID-19 вызвала стремительный экономический спад, который сказался на доходах простых украинцев и малого бизнеса и создал дополнительную нагрузку на государственный бюджет. В рамках этого займа предоставляется $350 млн на поддержку государственного бюджета в трудные времена. Всемирный банк приветствует обязательства правительства по реформам, направленным на подготовку экономики к восстановлению, в частности, существенные шаги, предпринятые для снятия моратория на продажу сельскохозяйственных земель и увеличение выплат уязвимым группам населения пожилого возраста", – отметил Аруп Банерджи, директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины.

Во Всемирном банке отметили, что этот транш – первый из двух запланированных займов. Второй должен быть направлен "на оказание поддержки в разработке дополнительного законодательства в сфере земельной реформы и дальнейшее усиление пенсионных выплат уязвимому населению". Когда будет предоставлен второй транш, а также его размер в сообщении не уточняется.

Пресс-служба ВБ отметила, что с момента присоединения Украины к Всемирному банку в 1992 году общий размер предоставленной Киеву помощи составил около $14 млрд.