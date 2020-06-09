"Спад станет самым глубоким со времен Второй мировой войны". Всемирный банк ухудшил прогноз по мировому ВВП

По базовому прогнозу Всемирного банка, из-за пандемии коронавируса мировой ВВП в 2020 году сократится на 5,2%, а в 2021 году вырастет на 4,2%. Если же события будут развиваться по пессимистическому сценарию, то в этом году мировую экономику может ожидать снижение на 8%.

Из-за пандемии коронавируса мировой ВВП в 2020 году сократится на 5,2%. Об этом говорится в докладе Всемирного банка "Перспективы мировой экономики", опубликованном 8 июня.

"Пандемия коронавируса и карантинные меры по ее сдерживанию оказали резкое и масштабное шоковое воздействие на мировую экономику, погрузив ее в глубокую рецессию. Этот спад станет самым глубоким со времен Второй мировой войны, а сокращение объемов производства на душу населения затронет наибольшую долю стран с 1870 года", – считают аналитики Всемирного банка.

В прогнозе сказано, что в странах с развитой экономикой ожидается падение экономической активности на 7%, а в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах – на 2,5%. Доходы на душу населения, как ожидается, снизятся в этом году на 3,6% – "и это ввергнет миллионы людей в крайнюю бедность".

Базовый прогноз Всемирного банка составлен, исходя из предположений, что эпидемическая ситуация позволит странам с развитой экономикой отменить введенные из-за пандемии коронавируса ограничения к середине года, а развивающимся странам – "немного позже", и что неблагоприятные глобальные последствия сгладятся во втором полугодии. При таком сценарии рост мировой экономики в 2021 году достигнет 4,2%.

Если же события будут развиваться по пессимистическому сценарию, то в этом году мировую экономику может ожидать снижение на 8%, а затем, в 2021 году, – "вялый восстановительный рост", чуть более чем на 1%.

"Это чрезвычайно отрезвляющий прогноз: весьма вероятно, что нынешний кризис оставит глубокие шрамы и станет причиной крупных общемировых проблем. После этого мировое сообщество должно объединить усилия, чтобы найти способы как можно более быстрого и устойчивого оживления экономики – и не допустить дальнейшего роста масштабов бедности и безработицы", – сказала вице-президент Всемирного банка Джейла Пазарбашиоглу.

В январском обзоре Всемирный банк прогнозировал рост мировой экономики в 2020 году на 2,5%. Таким образом, в июне он ухудшил прогноз сразу на 7,7 процентного пункта.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире COVID-19 заболело свыше 7 млн человек, из них более 405 тыс. умерли, а 3,18 млн выздоровели.

В связи с карантином, введенным из-за эпидемии, во многих странах были закрыты предприятия, что спровоцировало масштабный экономический кризис. По оценкам МВФ, это самый серьезный кризис со времен Великой депрессии.