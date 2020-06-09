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ВВП Украины в 2020 году упадет на 3,5% – Всемирный банк

В январе Всемирный банк прогнозировал рост экономики Украины в 2020 году на 3,7%, но из-за пандемии коронавируса скорректировал оценку.

Всемирный банк считает, что из-за пандемии коронавируса мировую экономику ждет самый глубокий со времен Второй мировой войны спад
Всемирный банк считает, что из-за пандемии коронавируса мировую экономику ждет самый глубокий со времен Второй мировой войны спад
Фото: EPA

Всемирный банк прогнозирует, что ВВП Украины по итогам 2020 года упадет на 3,5%.  Об этом говорится в докладе Всемирного банка "Перспективы мировой экономики", опубликованном 8 июня. 

По итогам 2019 года ВВП Украины вырос на 3,2%. В январском обзоре Всемирный банк прогнозировал (.pdf), что в 2020  году экономика Украины вырастет на 3,7%. 

В 2021 году, по оценке Всемирного банка, ВВП Украины возобновит рост, он составит 3% (в январском докладе прогнозировалось 4,2%).

По прогнозам правительства Украины, ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,8%, инфляция составит 6,8%. Согласно прогнозу МВФ, ВВП упадет на 7,7%, рост потребительских цен будет на уровне 4,5%.

В связи с карантином, введенным из-за эпидемии коронавируса, во многих странах были закрыты предприятия, что спровоцировало масштабный экономический кризис. По оценкам МВФ, это самый серьезный кризис со времен Великой депрессии.

Эксперты Всемирного банка считают, что из-за эпидемии мировой ВВП в 2020 году сократится на 5,2%, а в 2021 году вырастет на 4,2%. Если же события будут развиваться по пессимистическому сценарию, то в этом году мировую экономику может ожидать снижение на 8%.

"Пандемия коронавируса и карантинные меры по ее сдерживанию оказали резкое и масштабное шоковое воздействие на мировую экономику, погрузив ее в глубокую рецессию. Этот спад станет самым глубоким со времен Второй мировой войны, а сокращение объемов производства на душу населения затронет наибольшую долю стран с 1870 года", – считают аналитики Всемирного банка.

Теги: ВВП, экономика, Всемирный банк, рост ВВП, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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