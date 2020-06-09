Всего две страны в мире имеют ВВП ниже, чем в 1990 году, – это Украина и Зимбабве – экономист Атаманюк

Атаманюк: Сейчас хорошее время. Нужно просто что-то делать для своего успеха Фото: Level UP Ukraine / Facebook

В настоящее время в мире лишь две страны имеют ВВП ниже, чем в 1990 году, – это Украина и Зимбабве. Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" сказал генерал-майор налоговой полиции, бывший первый заместитель начальника Главного управления налоговой милиции Государственной налоговой службы Украины, экономист Юрий Атаманюк.

"Нам не приходится ждать значительных инвестиций, потому что поле, которое находится рядом с нами, более выгодное для потенциального инвестора. Зачем инвестировать в завод в Украине, когда рядом Болгария, где налог на прибыль – 10% и НДС – 10%? У нас в два раза выше. Еще пример – Венгрия. Они привлекли BMW и построили у себя завод, дали инвестору налог на прибыль 9% через пять лет. Конечно, мы проигрываем. Поэтому у нас за 30 лет доля машиностроения в ВВП снизилась с 35% до 5%. Эта динамика продолжается. В рейтинге свободы ведения бизнеса у нас 147-е место, рядом с Гамбией. Мы – лидеры по уровню падения ВВП. Всего две страны в мире имеют ВВП ниже, чем в 1990 году, – это Украина и Зимбабве", – подчеркнул Атаманюк.

По его мнению, мировой кризис дает Украине хорошие возможности для развития.

"У нас есть уникальные возможности, потому что для кризиса мы в более выгодном положении, чем богатые страны Европы, которые несут невероятные расходы по содержанию социальной инфраструктуры и медицины. И сейчас хорошее время. Нужно просто что-то делать для своего успеха – пересмотреть заградительные пошлины, изменить налоговое поле внутри страны, дать секторальные льготы для производства той продукции, которая не производится в Украине, и так далее. Тогда мы сможем быстро и красиво выстрелить", – отметил Атаманюк.

Налоговую превратили в бизнес-проект. Такого еще не было в истории Украины – экономист Атаманюк. Читайте полную версию интервью

Всемирный банк в опубликованном 8 июня докладе прогнозирует, что ВВП Украины по итогам 2020 года упадет на 3,5%. А в 2021 году прогнозируется рост на 3% (в январском докладе прогнозировалось 4,2%).

По прогнозам правительства Украины, ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,8%, инфляция составит 6,8%. Согласно прогнозу Международного валютного фонда, ВВП упадет на 7,7%, рост потребительских цен будет на уровне 4,5%.

В связи с карантином, введенным из-за эпидемии коронавируса, во многих странах были закрыты предприятия, что спровоцировало масштабный экономический кризис. По оценкам МВФ, это самый серьезный кризис со времен Великой депрессии.

Эксперты Всемирного банка считают, что из-за эпидемии мировой ВВП в 2020 году сократится на 5,2%, а в 2021 году вырастет на 4,2%. Если же события будут развиваться по пессимистическому сценарию, то в этом году мировую экономику может ожидать снижение на 8%.