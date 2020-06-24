МВФ ухудшил прогноз. В 2020 году мировая экономика снизится на 4,9%

Согласно обновленному прогнозу, Международного валютного фонда в 2020 году мировая экономика снизится на 4,9%, в 2021-м – 5,4%.

Международный валютный фонд заявил, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 наносит более сильный ущерб экономической активности, чем предполагалось изначально. Об этом сообщает пресс-служба МВФ на странице в Twitter.

Согласно обновленному прогнозу, МВФ ожидает сокращения мирового производства на 4,9%, в апрельском прогнозе этот показатель составлял 3%. Рост экономики в 2021-м также замедлится и составит 5,4% (месяцем ранее прогнозировали – 5,8%).

В странах Еврозоны МВФ ожидает падение на текущий год на 2,7% до 10,2%, Россию, по версии Международного валютного фонда, ждет снижение ВВП в 2020 году до 6,6%, а не 5,5% (как прогнозировалось ранее).

Compared to our April #WEO, we are now projecting a deeper recession in 2020 and a slower recovery in 2021, but a high degree of uncertainty surrounds this forecast. See the latest projections in #IMFBlog https://t.co/fqM8iURHFv pic.twitter.com/GjAT2FViHP — IMF (@IMFNews) June 24, 2020