МВФ ухудшил прогноз падения мировой экономики в 2020 году

Международный валютный фонд прогнозирует, что мировая экономика в 2020 году сократится на 4,9% из-за кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.

Об этом говорится в статье директора департамента исследований МВФ Гиты Гопинатх.

Таким образом, прогноз падения ухудшен на 1,9 процентных пункта по сравнению с апрельским прогнозом. Кроме того, в МВФ полагают, что рост экономики в 2021-м также замедлится – до 5,4% (в апрельском прогнозе – 5,8%).

"Эти прогнозы предполагают совокупные потери мировой экономики за два года в размере более $12 трлн", – сказано в материале.