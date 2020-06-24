МВФ ухудшил прогноз падения мировой экономики в 2020 году

Об этом говорится в статье директора департамента исследований МВФ Гиты Гопинатх.
Таким образом, прогноз падения ухудшен на 1,9 процентных пункта по сравнению с апрельским прогнозом. Кроме того, в МВФ полагают, что рост экономики в 2021-м также замедлится – до 5,4% (в апрельском прогнозе – 5,8%).
"Эти прогнозы предполагают совокупные потери мировой экономики за два года в размере более $12 трлн", – сказано в материале.
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