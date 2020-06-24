ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Украинский индекс ставок по годовым депозитам в гривне впервые опустился ниже 10% – НБУ

В период кризиса, вызванного пандемией коронавируса, клиенты украинских банков не снимали деньги со счетов – отток средств наблюдался мене двух недель, сообщил Национальный банк Украины. Регулятор предупредил, что эра высоких депозитных ставок в Украине завершается – в ближайшее время они достигнут однозначных значений.

НБУ: Динамика депозитных ставок уже отражает новую реальность в ближайшее время практически во всех банках они войдут на территорию однозначных значений
НБУ: Динамика депозитных ставок уже отражает новую реальность – в ближайшее время практически во всех банках они войдут на территорию однозначных значений
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

На этой неделе впервые в истории украинский индекс ставок по годовым депозитам физических лиц (Ukrainian Index of Retail Deposit Rates, или UIRD) в гривне опустился ниже 10%. Об этом 24 июня на брифинге в Киеве рассказал директор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины Виталий Ваврищук, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Если мы заходили в кризис со ставками по депозитам примерно на уровне 12%, то сейчас мы дошли до отметки 10%. Это, кстати, небольшое историческое достижение. На этой неделе впервые в истории банковского сектора индекс ставок по депозитам физических лиц [в гривне] опустился чуть ниже 10%", – сказал Ваврищук. 

В НБУ волновались, что из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса клиенты начнут забирать деньги из банков, продолжил он. 

"Мы знаем из предыдущего опыта, что [в период кризиса] они пытаются максимально быстро снять средства со счетов. Но, к счастью, клиенты решили оставить свои средства в банках", – сказал Ваврищук. 

По данным регулятора, отток средств с гривневых счетов продолжался менее двух недель, а затем ситуация стабилизировалась. 

"Сейчас мы вышли на объемы гривневых вкладов на докризисный уровень. И, что важно, во время развертывания кризиса коммерческим банкам не пришлось пересматривать ставки по депозитам. Во время предыдущих кризисов банки реагировали, повышая ставки по вкладам, потому что клиенты нервничали, они хотели получать более высокий процент, чтобы оставлять деньги на счетах. В этот раз был период, когда ставки замерли – март и первая половина апреля, но с того времени они опять возобновили снижение", – рассказал Ваврищук. 

В опубликованном 24 июня отчете НБУ сказано, что эра высоких депозитных ставок в Украине завершается. 

"Динамика депозитных ставок уже отражает новую реальность  в ближайшее время практически во всех банках они войдут на территорию однозначных значений. Все предпосылки для этого созданы: низкие темпы инфляции, стабильные инфляционные ожидания, доверие к банковскому сектору и снижение ключевой ставки НБУ [до исторического минимума]", – отмечается в отчете регулятора. 

В Нацбанке прогнозируют, что вкладчики в дальнейшем будут отдавать предпочтение более надежным банкам, несмотря на невысокую доходность, и эта тенденция уже несколько лет наблюдается в сегменте валютных депозитов.

Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц – индикативная ставка, которую определяет компания Thomson Reuters по методике, разработанной совместно с НБУ. Расчет производится на основе номинальных ставок по депозитам физических лиц в 20 крупнейших украинских банках по размеру депозитного портфеля, сообщается на сайте НБУ.

Нацбанк публикует данные по UIRD с 2011 года (.xls). Из отчета следует, что самый высокий индекс ставок по депозитам физических лиц в гривне (на срок 12 месяцев) был в 2014–2016 годах, он превышал 20%. В начале 2020 года UIRD составлял 15,18%, затем началось его падение. 

Скриншот: bank.gov.ua
Скриншот: bank.gov.ua

Теги: НБУ, банки, кризис, депозиты, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Виталий Ваврищук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Благодаря этому человеку я выгляжу ох...енно". Лолита представила новую любовь
"Благодаря этому человеку я выгляжу ох...енно". Лолита представила новую любовь
"Вся в Аллу Борисовну". Дочь Пугачевой и Галкина продемонстрировала наряды
"Вся в Аллу Борисовну". Дочь Пугачевой и Галкина продемонстрировала наряды
Комаровский рассказал о любимом калорийном десерте, который пожирает килограммами
Комаровский рассказал о любимом калорийном десерте, который пожирает килограммами
"Одно из самых исцеляющих волшебных блюд на земле". Дочь Успенской показала, чем питается вдалеке от матери
"Одно из самых исцеляющих волшебных блюд на земле". Дочь Успенской показала, чем питается вдалеке от матери
Волочкова сняла обувь в шпагате
Волочкова сняла обувь в шпагате
"Мистер Зеленые Глаза". Дочь Успенской показала своего отца
"Мистер Зеленые Глаза". Дочь Успенской показала своего отца
"Ужас! Что у нее на голове?", "Нестареющая Алла! Как юный пионер". 71-летняя Пугачева показала новую прическу
"Ужас! Что у нее на голове?", "Нестареющая Алла! Как юный пионер". 71-летняя Пугачева показала новую прическу
"Таня выглядит ужасно", "Как в таком можно выходить на сцену?!", "Брызги шампанского". Tayanna с бахромой на сосках вызвала резонанс в сети
"Таня выглядит ужасно", "Как в таком можно выходить на сцену?!", "Брызги шампанского". Tayanna с бахромой на сосках вызвала резонанс в сети
"Я богема и артист. Я никогда не буду к вам, зрители, чувствовать уважение". Домогаров выступил в защиту Ефремова
"Я богема и артист. Я никогда не буду к вам, зрители, чувствовать уважение". Домогаров выступил в защиту Ефремова
Джамала родила второго ребенка. Певица рассказала, как назовут, и опубликовала фото из роддома
Джамала родила второго ребенка. Певица рассказала, как назовут, и опубликовала фото из роддома
Повалий рассказала, на каком языке разговаривает с внуком Демьяном
Повалий рассказала, на каком языке разговаривает с внуком Демьяном
Нардеп Гончаренко поделился в социальных сетях свадебными снимками
Нардеп Гончаренко поделился в социальных сетях свадебными снимками
Продюсер назвала дату съемок новых серий ситкома "Друзья"
Продюсер назвала дату съемок новых серий ситкома "Друзья"
  Решетник о сексе на проекте "Холостяк": Мы пытаемся не мешать, но что можно – снимем
  Решетник о сексе на проекте "Холостяк": Мы пытаемся не мешать, но что можно – снимем
"Папа, я тебя очень люблю". Сын Ефремова поддержал отца и выразил соболезнование семье Захарова
"Папа, я тебя очень люблю". Сын Ефремова поддержал отца и выразил соболезнование семье Захарова
Поцеловал жену и детей. Муж Пугачевой Галкин показал, как семья поздравила его с днем рождения
Поцеловал жену и детей. Муж Пугачевой Галкин показал, как семья поздравила его с днем рождения
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Счастье идет даже Собчак", "Любовь творит невероятные преображения!". Богомолов показал фото жены
"Счастье идет даже Собчак", "Любовь творит невероятные преображения!". Богомолов показал фото жены
Муж Королевой Тарзан: Устроился на работу по специальности. В половых делах я соображаю!
Муж Королевой Тарзан: Устроился на работу по специальности. В половых делах я соображаю!
"Какой ужас. Страшно представить, что творится в голове", "Остановка сердца". Дочь Успенской шокировала подписчиков новой картиной
"Какой ужас. Страшно представить, что творится в голове", "Остановка сердца". Дочь Успенской шокировала подписчиков новой картиной
Королева показала 52-летнюю сестру – популярную в 90-е годы певицу Русю
Королева показала 52-летнюю сестру – популярную в 90-е годы певицу Русю
  Ефросинина о Фреймут: Мне неинтересно с человеком, который никогда не покажет свою подлинную суть
Ефросинина о Фреймут: Мне неинтересно с человеком, который никогда не покажет свою подлинную суть
"Долбо...бина", "х...есос", "мразеныш". Шнуров показал смс-сообщение от Пригожина. Скриншот
"Долбо...бина", "х...есос", "мразеныш". Шнуров показал смс-сообщение от Пригожина. Скриншот
Волочкова в облегающих штанах на камеру развела ноги в стороны. Видео
Волочкова в облегающих штанах на камеру развела ноги в стороны. Видео
"Ты сдала, мать!". Ургант публично оскорбил Собчак
"Ты сдала, мать!". Ургант публично оскорбил Собчак
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS