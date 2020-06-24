Украинский индекс ставок по годовым депозитам в гривне впервые опустился ниже 10% – НБУ

В период кризиса, вызванного пандемией коронавируса, клиенты украинских банков не снимали деньги со счетов – отток средств наблюдался мене двух недель, сообщил Национальный банк Украины. Регулятор предупредил, что эра высоких депозитных ставок в Украине завершается – в ближайшее время они достигнут однозначных значений.

НБУ: Динамика депозитных ставок уже отражает новую реальность – в ближайшее время практически во всех банках они войдут на территорию однозначных значений Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

На этой неделе впервые в истории украинский индекс ставок по годовым депозитам физических лиц (Ukrainian Index of Retail Deposit Rates, или UIRD) в гривне опустился ниже 10%. Об этом 24 июня на брифинге в Киеве рассказал директор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины Виталий Ваврищук, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Если мы заходили в кризис со ставками по депозитам примерно на уровне 12%, то сейчас мы дошли до отметки 10%. Это, кстати, небольшое историческое достижение. На этой неделе впервые в истории банковского сектора индекс ставок по депозитам физических лиц [в гривне] опустился чуть ниже 10%", – сказал Ваврищук.

В НБУ волновались, что из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса клиенты начнут забирать деньги из банков, продолжил он.

"Мы знаем из предыдущего опыта, что [в период кризиса] они пытаются максимально быстро снять средства со счетов. Но, к счастью, клиенты решили оставить свои средства в банках", – сказал Ваврищук.

По данным регулятора, отток средств с гривневых счетов продолжался менее двух недель, а затем ситуация стабилизировалась.

"Сейчас мы вышли на объемы гривневых вкладов на докризисный уровень. И, что важно, во время развертывания кризиса коммерческим банкам не пришлось пересматривать ставки по депозитам. Во время предыдущих кризисов банки реагировали, повышая ставки по вкладам, потому что клиенты нервничали, они хотели получать более высокий процент, чтобы оставлять деньги на счетах. В этот раз был период, когда ставки замерли – март и первая половина апреля, но с того времени они опять возобновили снижение", – рассказал Ваврищук.

В опубликованном 24 июня отчете НБУ сказано, что эра высоких депозитных ставок в Украине завершается.

"Динамика депозитных ставок уже отражает новую реальность – в ближайшее время практически во всех банках они войдут на территорию однозначных значений. Все предпосылки для этого созданы: низкие темпы инфляции, стабильные инфляционные ожидания, доверие к банковскому сектору и снижение ключевой ставки НБУ [до исторического минимума]", – отмечается в отчете регулятора.

В Нацбанке прогнозируют, что вкладчики в дальнейшем будут отдавать предпочтение более надежным банкам, несмотря на невысокую доходность, и эта тенденция уже несколько лет наблюдается в сегменте валютных депозитов.

Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц – индикативная ставка, которую определяет компания Thomson Reuters по методике, разработанной совместно с НБУ. Расчет производится на основе номинальных ставок по депозитам физических лиц в 20 крупнейших украинских банках по размеру депозитного портфеля, сообщается на сайте НБУ.

Нацбанк публикует данные по UIRD с 2011 года (.xls). Из отчета следует, что самый высокий индекс ставок по депозитам физических лиц в гривне (на срок 12 месяцев) был в 2014–2016 годах, он превышал 20%. В начале 2020 года UIRD составлял 15,18%, затем началось его падение.