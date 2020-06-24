НБУ: Большинство украинских банков сохранят финансовую устойчивость, несмотря на кризис

Об этом говорится в отчете Национального банка Украины о финансовой стабильности, опубликованном 24 июня.
"Результаты стресс-тестирования оказались в целом лучше, чем в прошлом году, и показали, что большинство банков были готовы к текущему кризису. В то же время обнаружено, что девять банков могут нарушить показатели достаточности капитала, из них два – государственные. Это те же учреждения, которые имели негативные результаты стресс-тестирования и в прошлом, однако не приняли достаточных мер для решения накопившихся проблем", – заявили в НБУ.
Регулятор подчеркнул, что с учетом гарантированной поддержки госбанков "в зоне риска при текущем кризисе находятся банки, на которые совокупно приходится лишь 5% активов банковского сектора".
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