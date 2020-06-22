Негативное влияние пандемии COVID-19 на экономику может быть более глубоким и продолжительным – НБУ

В Национальном банке Украины считают существенным риск того, что "негативное влияние пандемии COVID-19 [на украинскую экономику] будет более глубоким и продолжительным, чем прогнозировалось ранее".

Об этом говорится в стенограмме дискуссии членов комитета Национального банка Украины по монетарной политике, которая состоялась 10 июня.

"Всплеск безработицы и слабая динамика роста зарплат замедлят восстановление потребления. Инвестиционный спрос также будет подавленным, в частности из-за ухудшения финансовых показателей и ожиданий предприятий. Поэтому экономика требует как фискальных, так и монетарных стимулов", – считают в НБУ.

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