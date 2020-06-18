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В Минфине заявили, что в Украине остановилось падение экономики

Министр финансов Сергей Марченко считает, что сейчас нет предпосылок ожидать большего падения украинской экономики, чем прогнозировалось правительством.

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По прогнозам правительства Украины, ожидалось, что ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,8%
По прогнозам правительства Украины, ожидалось, что ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,8%
Фото: depositphotos.com

Падение экономики, которое наблюдалось в Украине в апреле – мае, в июне остановилось. Об этом 18 июня заявил министр финансов Сергей Марченко, отмечает "Укринформ".

"Мы ожидаем падения ВВП не более 4–8%. У нас есть больше оптимизма относительно восстановления экономической динамики. Есть уже факторы, которые об этом свидетельствуют. Скажем, это увеличение потребления электрической энергии. Также увеличивается регистрация новых субъектов предпринимательской деятельности, и прекратила расти безработица. У нас есть основания считать, что в июне мы остановили экономическое падение, которое наблюдалось в апреле – мае", – сказал Марченко.

Министр добавил, что сейчас нет предпосылок ожидать большего падения экономики, чем прогнозировалось правительством.

8 мая глава Нацбанка Украины Яков Смолий заверил, что в результате пандемии украинская экономика упадет не более чем на 5%, а после этого начнет подниматься. По его словам, украинская экономика вошла в кризис COVID-19 в гораздо лучшем состоянии, чем во время кризисов 2008-го или 2014 годов.

По прогнозам правительства, ожидалось, что ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,8%, инфляция составит 6,8%, а безработица – 9,4%. Согласно прогнозу МВФ, ВВП упадет на 7,7%, рост потребительских цен будет на уровне 4,5%, а безработица – 10,1%.

В МВФ считают, что восстановление экономики Украины до докризисного уровня произойдет не ранее 2023 года.

Теги: Украина, экономика, кризис, Сергей Марченко, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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