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Петрашко ожидает, что рост экономики в Украине возобновится в IV квартале

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко заявил, что во втором квартале экономика страны прогнозируемо "будет в минусе".

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Петрашко прогнозирует возобновление роста экономики Украины в четвертом квартале текущего года
Петрашко прогнозирует возобновление роста экономики Украины в четвертом квартале текущего года
Фото: kmu.gov.ua

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ожидает, что рост экономики Украины возобновится в четвертом квартале 2020 года. Об этом заявил глава ведомства Игорь Петрашко на брифинге 16 июня. Трансляция пресс-конференции велась на YouTube-канале Кабинета Министров.

"Второй квартал, понятно, будет в минусе. Цифры за апрель и предварительные цифры за май показывают, что у нас полностью упал сектор перевозок, грузоперевозок (но этот показатель упал еще в январе – феврале). [...] Сейчас идет тенденция к улучшению. На третий квартал мы ожидаем возобновление торговли, производства и так далее. На четвертый квартал, понятно, мы ожидаем уже рост", – отметил министр.

При этом Петрашко подчеркнул, что этот "осторожный прогноз" предусматривает, что не произойдет ухудшение эпидемической ситуации с COVID-19.

По прогнозам правительства Украины, ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,8%, инфляция составит 6,8%. Всемирный банк считает, что экономика Украины упадет на 3,5%. В то же время Международный валютный фонд считает, что ВВП Украины в этом году сократится на 8,2%, в 2021-м – вырастет на 1,1%, в 2022-м – на 3%. На докризисный уровень экономика выйдет не ранее 2023 года, считают в МВФ.

Теги: Украина, эпидемия, ВВП, экономика, прогноз, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Игорь Петрашко
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