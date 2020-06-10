Минфин пока не собирается пересматривать прогноз падения ВВП Украины

В соответствии с прогнозом Международного валютного фонда по итогам 2020 года ВВП Украины упадет на 8,2%. Министр финансов Украины Сергей Марченко выразил надежду, что падение не будет таким серьезным.

Кабинет Министров Украины не намерен пересматривать государственный бюджет на 2020 год в связи с тем, что Международный валютный фонд ухудшил прогноз падения ВВП Украины по итогам текущего года с -7,7% до -8,2%. Как передает корреспондент издания "ГОРДОН", об этом на заседании правительства 10 июня заявил глава Минфина Сергей Марченко.

"Действительно, МВФ имеет свои прогнозные расчеты, мы – свои. Мы рассчитываем, что падение ВВП будет меньшим, чем ожидает МВФ. В бюджете падение ВВП заложено на уровне 4,8%. Есть ожидание, что [сбудется] более оптимистичный прогноз", – ответил Марченко на вопрос народного депутата от "Слуги народа" Ольги Василевской-Смаглюк, намерено ли правительство пересматривать бюджет в связи с прогнозом МВФ.

В начале года МВФ прогнозировал рост ВВП Украины на 3% по итогам 2020 года, однако вскоре после начала пандемии коронавируса пересмотрел показатели. В опубликованном в середине апреля прогнозе говорилось, что ВВП упадет на 7,7% в этом году и вырастет на 3,6% в 2021-м.

На заседании 9 июня МВФ утвердил новую программу сотрудничества с Украиной на $5 млрд, а также новые прогнозные показатели падения украинской экономики. Теперь Фонд считает, что ВВП Украины в этом году сократится на 8,2%, в 2021-м – вырастет на 1,1%, в 2022-м – на 3%.

По прогнозам правительства Украины, ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,8%, инфляция составит 6,8%. Всемирный банк считает, что экономика Украины упадет на 3,5%.