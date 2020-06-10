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Минфин пока не собирается пересматривать прогноз падения ВВП Украины

В соответствии с прогнозом Международного валютного фонда по итогам 2020 года ВВП Украины упадет на 8,2%. Министр финансов Украины Сергей Марченко выразил надежду, что падение не будет таким серьезным.

Минфин надеется, что падение ВВП Украины будет не таким сильным, как прогнозирует МВФ
Минфин надеется, что падение ВВП Украины будет не таким сильным, как прогнозирует МВФ
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины не намерен пересматривать государственный бюджет на 2020 год в связи с тем, что Международный валютный фонд ухудшил прогноз падения ВВП Украины по итогам текущего года с -7,7% до -8,2%. Как передает корреспондент издания "ГОРДОН", об этом на заседании правительства 10 июня заявил глава Минфина Сергей Марченко.

"Действительно, МВФ имеет свои прогнозные расчеты, мы – свои. Мы рассчитываем, что падение ВВП будет меньшим, чем ожидает МВФ. В бюджете падение ВВП заложено на уровне 4,8%. Есть ожидание, что [сбудется] более оптимистичный прогноз", – ответил Марченко на вопрос народного депутата от "Слуги народа" Ольги Василевской-Смаглюк, намерено ли правительство пересматривать бюджет в связи с прогнозом МВФ.

В начале года МВФ прогнозировал рост ВВП Украины на 3% по итогам 2020 года, однако вскоре после начала пандемии коронавируса пересмотрел показатели. В опубликованном в середине апреля прогнозе говорилось, что ВВП упадет на 7,7% в этом году и вырастет на 3,6% в 2021-м.

На заседании 9 июня МВФ утвердил новую программу сотрудничества с Украиной на $5 млрд, а также новые прогнозные показатели падения украинской экономики. Теперь Фонд считает, что ВВП Украины в этом году сократится на 8,2%, в 2021-м – вырастет на 1,1%, в 2022-м – на 3%.

По прогнозам правительства Украины, ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,8%, инфляция составит 6,8%. Всемирный банк считает, что экономика Украины упадет на 3,5%.

Теги: Украина, Кабинет Министров, МВФ, ВВП, экономика, бюджет, Министерство финансов, рост ВВП, Сергей Марченко
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