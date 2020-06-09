В мае инфляция замедлилась до 0,3% – Госстат Украины

Инфляция в мае 2020 года к маю 2019-го составила 1,7%, свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Рост потребительских цен в Украине в мае 2020 года замедлился до 0,3% по сравнению с ростом на 0,8% в апреле. Об этом свидетельствуют данные (.doc) Государственной службы статистики Украины.

Таким образом, уровень инфляции с начала года составил 1,8%.

"На потребительском рынке в мае цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,2%. Больше всего (на 16,6% и 15,8%) подорожали яйца и фрукты. На 2,3–0,8% выросли цены на продукты переработки зерновых, рис, рыбу и продукты из рыбы, овощи. В то же время на 1,6–0,2% подешевели мясо и мясопродукты, сало, масло, сахар, подсолнечное масло, кисломолочная продукция, молоко", – говорится в отчете.

Уровень инфляции май к маю составил 1,7%.

В январе 2020 года Национальный банк Украины прогнозировал, что инфляция в течение года будет оставаться в пределах целевого диапазона 5% ± 1 процентный пункт. В конце апреля регулятор ухудшил прогноз до 6%.

Правительство считает, что ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,8%, инфляция составит 6,8%, а безработица – 9,4%. Согласно прогнозу МВФ, ВВП упадет на 7,7%, рост потребительских цен будет на уровне 4,5%, а безработица – 10,1%.