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"Есть нюансы по курсу и инфляции". Министр экономики рассказал, как пандемия повлияет на Украину

Министр развития экономики Украины Игорь Петрашко считает, что прогноз падения ВВП по итогам 2020 года на 4,8% пока нет необходимости пересматривать.

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Петрашко: Мы полагаем, что наши расчеты имеют право сбыться
Петрашко: Мы полагаем, что наши расчеты имеют право сбыться
Фото: Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України / Facebook

Оснований для пересмотра прогноза снижения реального ВВП Украины в 2020 году пока нет, однако существуют расхождения с Национальным банком Украины по поводу прогноза курса гривны и инфляции. Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом заявил 21 мая министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

"К настоящему времени мы не обновляем макропрогноз. Сейчас мы полагаем, что наши расчеты имеют право сбыться. Самое главное – объем ВВП и занятость. В целом пока что мы видим, что по ВВП двигаемся в нашем фарватере. […] Мы думаем, что будут некоторые нюансы – расхождения по инфляции и курсу гривны. И это не мелкие, а важные темы, которые мы мониторим", – отметил министр.

Он пояснил, что курс гривны в последнее время заметно вырос и находится "достаточно далеко от определенного в госбюджете ориентира" – 26,7 грн/$1 против 29,5 грн/$1.

Кроме того, Петрашко подчеркнул, что определенный в правительственном прогнозе уровень инфляции 11,6% не несет угрозы макроэкономической стабильности и позволят рассчитывать на более быстрое восстановление экономики. По его мнению, Нацбанк излишне жесткой монетарной политикой в ущерб экономике ограничивает инфляцию и прогнозирует ее по итогам года на уровне 6%.

Глава Минэкономики отметил: если будет очевидна ошибка с прогнозом инфляции или курса, то необходимо будет принимать компенсаторные меры для бюджета.

По прогнозам правительства Украины, ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,8%, инфляция составит 6,8%. Согласно прогнозу МВФ, ВВП упадет на 7,7%, рост потребительских цен будет на уровне 4,5%.

12 мая Министерство развития экономики Украины сообщало, что за три месяца 2020 года ВВП сократился на 1,2% – на 0,3 процентного пункта сильнее, чем прогнозировалось.

Теги: Украина, инфляция, госбюджет, гривна, ВВП, экономика, курс гривны, Минэкономики, Игорь Петрашко
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