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Минфин Украины разместил облигации на 21,2 млрд грн

В общей сложности с начала мая Министерство финансов Украины привлекло в госбюджет около 50 млрд грн, разместив облигации внутреннего государственного займа.

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В Минфине сообщили о восстанавливающемся спросе на облигации с длительным сроком погашения
В Минфине сообщили о восстанавливающемся спросе на облигации с длительным сроком погашения
Фото: depositphotos.com

Министерство финансов Украины разметило облигации внутреннего государственного займа на 21,2 млрд грн. Об этом 19 мая в Facebook сообщила пресс-служба ведомства.

"Сегодня на аукционах облигаций внутреннего государственного займа Министерство финансов успешно разместило номинированные в гривне ОВГЗ со сроком погашения три месяца, шесть месяцев, девять месяцев и один год, а также ОВГЗ в долларах США со сроком погашения семь месяцев", – говорится в сообщении.

Отмечается, что повышенный спрос со стороны инвесторов позволил Минфину снизить средневзвешенную ставку по трехмесячным облигациям до 10,5%, а по шестимесячным – до 10,78%.

Также в ведомстве сообщили о восстанавливающемся спросе на облигации с более длительным сроком погашения.

https://www.facebook.com/minfin.gov.ua/posts/2919495811452460

В общей сложности с начала мая Министерство финансов Украины, разместив облигации внутреннего государственного займа, привлекло в госбюджет около 50 млрд грн. Аукционы прошли 5-го, 12-го и 19 мая.

Теги: Украина, госбюджет, гривна, Министерство финансов, аукцион, облигации, финансы, ОВГЗ
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