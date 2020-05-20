Минфин Украины разместил облигации на 21,2 млрд грн

Министерство финансов Украины разметило облигации внутреннего государственного займа на 21,2 млрд грн. Об этом 19 мая в Facebook сообщила пресс-служба ведомства.
"Сегодня на аукционах облигаций внутреннего государственного займа Министерство финансов успешно разместило номинированные в гривне ОВГЗ со сроком погашения три месяца, шесть месяцев, девять месяцев и один год, а также ОВГЗ в долларах США со сроком погашения семь месяцев", – говорится в сообщении.
Отмечается, что повышенный спрос со стороны инвесторов позволил Минфину снизить средневзвешенную ставку по трехмесячным облигациям до 10,5%, а по шестимесячным – до 10,78%.
Также в ведомстве сообщили о восстанавливающемся спросе на облигации с более длительным сроком погашения.
В общей сложности с начала мая Министерство финансов Украины, разместив облигации внутреннего государственного займа, привлекло в госбюджет около 50 млрд грн. Аукционы прошли 5-го, 12-го и 19 мая.