В период кризиса происходит отток средств из рисковых активов. Украинские государственные облигации именно такие – экономист Вышлинский

Кризис, связанный с обвалом цен на нефть, может привести к оттоку средств, вложенных в украинские государственные облигации. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил исполнительный директор Центра экономической стратегии, член совета "Реанимационного пакета реформ" Глеб Вышлинский.

"Такой фактор, как резкое падение цен на нефть, создает волны, которые пройдут по всем рынкам. Обвал цен на нефть может отразиться и на экономике Украины. Первой может ощутить это на себе сфера торговли. Правда, особого негативного влияния быть не должно, если, конечно, не случится какой-то крайне негативный сценарий. Что касается украинского экспорта, оснований ждать снижения спроса, к примеру, на продовольствие нет, но по металлу некоторое падение возможно. Ощутимый удар нанесен рынку топлива, поскольку снижается потребность в нем, в том числе и в связи с сокращением объемов пассажирских перевозок", – сказал экономист.

По его словам, ударить по бюджету Украины может также и вспышка коронавируса.

"Наибольшее влияние ощутит на себе финансовый рынок. Обычно в период подобных кризисов происходит отток средств из облигаций и рисковых активов в целом. К слову, украинские государственные облигации именно такие. И данный процесс уменьшает возможность покрытия дефицита госбюджета. В частности, перекредитования по выплатам внешнего долга, запланированным на этот год. А срывая программу сотрудничества с МВФ, мы также ставим под угрозу выполнение бюджетных обязательств перед украинскими гражданами и кредиторами. Также до тех пор, пока ситуация с коронавирусом не будет взята под контроль, на мировых рынках будут происходить подобные колебания. Вспышка инфекции способна нанести удар и по бюджету Украины, ведь увеличатся расходы на здравоохранение, придется ограничить экономическую активность внутри страны, возрастут расходы работодателей", – отметил Вышлинский.

5 марта Организация стран – экспортеров нефти, куда входит 14 нефтедобывающих государств – Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, ОАЭ, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор, – согласовала дополнительное ограничение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки в связи с падением спроса на нее из-за коронавируса. Ожидалось, что 6 марта к сделке присоединится Россия, но сторонам не удалось договориться о продлении существующего или заключении нового соглашения.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что сделка с ОПЕК не отвечала интересам России и не была партнерской. По данным источников The Bell, инициатором разрыва сделки был глава "Роснефти" Игорь Сечин. Руководство России считает, что отказ от сделки нанесет урон американским производителям сланцевой нефти, выяснили журналисты The Bell и Bloomberg.

До 1 апреля между странами – членами ОПЕК и партнерами организации, в том числе Россией, продолжает действовать договоренность о сокращении объемов нефтедобычи на 1,7 млн баррелей в сутки. После этого все ограничения будут сняты.

На фоне неудачных переговоров Саудовская Аравия, по данным источников Bloomberg, решила "вступить в тотальную ценовую войну" и нарастить добычу с нынешних 9 млн до 12 млн баррелей в сутки. Это, как полагают опрошенные агентством аналитики, "приведет к хаосу на рынке нефти".

9 марта стоимость североморской нефти Brent обрушилась на 30% – до $33 за баррель. Такое падение цен оказалось сильнейшим с 1991 года – со времени войны в Персидском заливе. После утреннего обвала цен на нефть резко упали биржевые индексы целого ряда стран. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже впервые со времен финансового кризиса 2008 года были приостановлены.

Вслед за этим обвалился российский рубль и рынок акций в РФ.

На сайте торгов указано, что по состоянию на 16.30 10 марта нефть подорожала на 8,06% после рекордного падения.