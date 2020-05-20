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"ПриватБанк" перечислит в госбюджет 24,5 млрд грн

По итогам 2019 года чистая прибыль национализированного в 2016-м "ПриватБанка" составила 32,6 млрд грн, сообщили в Министерстве финансов Украины.

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Чистая прибыль АО КБ "ПриватБанк" за прошлый год составила 32,6 млрд грн
Чистая прибыль АО КБ "ПриватБанк" за прошлый год составила 32,6 млрд грн
Фото: depositphotos.com

Государственный "ПриватБанк" перечислит в государственный бюджет 24,5 млрд грн. Об этом 20 мая сообщило Министерство финансов Украины.

"По результатам 2019 года чистая прибыль АО КБ "ПриватБанк" составила 32,6 млрд грн. 20 мая Кабинет Министров утвердил годовой отчет "ПриватБанка" и принял решение о направлении 75% чистой прибыли банка – 24,5 млрд грн – на выплату дивидендов", – сказано в сообщении.

"ПриватБанк", владельцем которого раньше был бизнесмен Игорь Коломойский, – крупнейший коммерческий банк в Украине. В декабре 2016-го коммерческое учреждение было национализировано. Сейчас 100% акций банка принадлежат государству в лице Кабинета Министров Украины.

Коломойский пытается оспорить национализацию в судах, как в Украине, так и за границей.

В соответствии с принятым 13 мая законом "Об урегулировании некоторых механизмов банковской деятельности", банк не может быть возвращен предыдущему владельцу – Коломойский может рассчитывать только на денежную компенсацию, если суд установит факт нарушения его прав.

Теги: Украина, Кабинет Министров, госбюджет, Министерство финансов, ПриватБанк, национализация
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