Зеленский призвал расширить действие европейских программ восстановления экономики на страны "Восточного партнерства"

Президент Украины Владимир Зеленский призвал не допустить закрытия границ Евросоюза для граждан стран "Восточного партнерства" из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Евросоюзу рассмотреть возможность расширения действия европейских программ по экономическому восстановлению после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, на страны "Восточного партнерства". Об этом он заявил во время выступления на видеоконференции лидеров ЕС и "Восточного партнерства", сообщает его пресс-служба.

По его мнению, это стало бы "значимым и действенным шагом для развития экономики".

Зеленский также добавил, что сотрудничество ЕС и стран "Восточного партнерства" в отраслевых проектах "поможет восстановить деловые связи, улучшить жизнь простых людей и поддержать малый и средний бизнес". "Имею в виду цифровизацию и дальнейшую интеграцию транспортных сообщений, доступ к европейской платежной системе, кредиты для малого бизнеса и другие практические инструменты, которые помогут нашим экономикам заработать на полную мощность", – сказал президент Украины.

Он также заявил, что "пандемия не должна стать причиной закрытия границ ЕС для граждан государств-партнеров.

"Сейчас лучшее время говорить о подписании еще в этом году соглашения о совместном авиационном пространстве, которое должно оживить рынок авиаперевозок. Должны наконец перейти в практическую плоскость и длительные дискуссии об уменьшении платы за услуги роуминга", – считает Зеленский.

"Восточное партнерство" – проект Евросоюза, существующий с 2009 года. Его цель – развитие интеграционных связей с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. Три из этих государств – Украина, Молдова и Грузия – призывали Брюссель создать дополнительный формат взаимодействия для ассоциированных партнеров и заявляли о намерении получить перспективу членства в ЕС.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель называл Украину ключевым партнером ЕС среди стран "Восточного партнерства".

В мае Совет ЕС одобрил выводы о политике "Восточного партнерства" на период после 2020 года. Совет считает, что "Восточное партнерство" должно стать более амбициозной и гибкой основой для сотрудничества со странами-партнерами.