Украина рассчитывает в октябре подписать соглашение о совместном авиапространстве с ЕС

В случае подписания соглашения о совместном авиационном пространстве украинские авиакомпании смогут выходить на внутренние рынки стран – членов ЕС, заявил замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

По итогам саммита Украина – ЕС, запланированного на 1 октября, Киев рассчитывает подписать соглашение о совместном авиационном пространстве с Евросоюзом. Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

"Каких результатов ожидаем? Первым я бы назвал соглашение о совместном авиационном пространстве, что является долгоиграющей историей. Именно сейчас время этот вопрос решить и подписать соглашение. Всем было известно о проблеме между Великобританией и Испанией из-за статуса аэропорта Гибралтар. С выходом Великобритании из ЕС эта проблема нивелирована. Сейчас идут последние технические переговоры. Свою формулировку о статусе аэропорта должна дать Испания. И у нас есть конкретная цель, чтобы во время саммита Украина – ЕС в октябре это соглашение, наконец, было подписано", – отметил он.

По словам чиновника, благодаря этому соглашению украинские авиакомпании "смогут не только увеличить количество слотов на перелеты в страны ЕС, но даже выходить на внутренние рынки стран – членов ЕС".

"Аналогично и авиакомпании из ЕС [смогут выходить] на рынок Украины. Это справедливо, это конкуренция", – подчеркнул Жовква.

Европейское совместное авиационное пространство позволяет устанавливать общие стандарты безопасности и либерализовать рыночные отношения в сфере авиации между Евросоюзом и третьими странами.

"Европейская правда" напоминает, что Украина завершила переговоры о совместном авиационном пространстве с ЕС в 2013 году, однако подписание соглашения было заблокировано из-за конфликта между Великобританией и Испанией о статусе аэропорта Гибралтара (Гибралтар – заморская территория Великобритании, суверенитет над которой оспаривается Испанией).

Великобритания вышла из Евросоюза 31 января в 23.00 по лондонскому времени (1.00 1 февраля по Киеву). Британское издание Observer (воскресный выпуск The Guardian) писало, что после выхода Соединенного Королевства из ЕС Брюссель поддержит претензии Испании на Гибралтар.