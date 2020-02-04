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После Brexit ЕС поддержит Испанию в споре за Гибралтар – СМИ

Правительство Испании настаивает на включении вопроса территориальной принадлежности Гибралтара в ходе торговых переговоров ЕС с Великобританией, пишет Observer.

В ночь на 1 февраля в Гибралтаре спустили флаг ЕС
В ночь на 1 февраля в Гибралтаре спустили флаг ЕС
Фото: ЕРА

Европейский союз может поддержать Испанию и ее территориальные претензии на Гибралтар, предоставив Мадриду право исключать заморские территории Великобритании из любых будущих торговых соглашений, заключенных между Брюсселем и Лондоном после Brexit. Об этом 2 февраля сообщило британское издание Observer (воскресный выпуск The Guardian) со ссылкой на источники в британском министерстве иностранных дел и в европейских дипломатических кругах.

Правительство Испании настаивало на упоминании о Гибралтаре в черновом варианте переговорной позиции ЕС, которая готовится в преддверии намеченного на 3 марта первого раунда переговоров о будущем торговом соглашении.

Перед премьером Борисом Джонсоном стоит выбор: пойти на переговоры с испанцами о будущем статусе скалы или подвергнуть своих граждан экономической опасности, отказавшись заключать торговую сделку с ЕС.

В Брюсселе подтвердили, что Испания готова дать согласие на сделку только в случае начала двусторонних переговоров с Великобританией о Гибралтаре.

Британский суверенитет над Гибралтаром был официально закреплен в Утрехтском договоре 1713 года, но Испания оспаривает статус скалы. Как государство – член ЕС, Великобритания могла противостоять испанским претензиям на эту территорию, но теперь Мадрид может получить поддержку других 26 стран блока, отметили источники издания.

В британском МИД утверждают, что переговоры с ЕС будут вестись "от имени всей британской семьи, включая Гибралтар".

Brexit стал следствием референдума, проведенного в июне 2016 года. Решение о выходе Соединенного королевства из ЕС тогда поддержали 51,9% британцев. Дату Brexit назначили на 29 марта 2019 года. Британский парламент не смог вовремя согласовать условия выхода, поэтому его несколько раз переносили.

Великобритания вышла из Евросоюза 31 января в 23.00 по лондонскому времени (1.00 1 февраля по Киеву).

Теги: Великобритания, Испания, переговоры, Европейский союз, Гибралтар, Brexit, соглашение
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