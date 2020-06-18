ЕС еще не использовал свой потенциал для безопасности на континенте – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров ЕС не позволять "внешним игрокам" дестабилизировать ситуацию в Европе и создавать новые горячие точки.

Европейский союз еще не использовал в полной мере свой потенциал для обеспечения безопасности на континенте. Такое мнение президент Украины Владимир Зеленский высказал во время выступления на видеоконференции лидеров ЕС и "Восточного партнерства", сообщает его пресс-служба.

Президент напомнил, что размер оккупированной территории Украины и количество граждан, которые оказались там, сопоставимы по площади и населению с некоторыми странами ЕС.

"Знаю, считается, что "Восточное партнерство" не является инструментом для урегулирования конфликтов. В то же время мы не можем позволить внешним игрокам в дальнейшем дестабилизировать ситуацию в регионе и создавать все новые и новые горячие точки", – отметил Зеленский.

Он добавил, что "Украина способна вносить свой вклад в укрепление стабильности и безопасности в регионе, участвуя в военных и миссиях по безопасности, а также в инициативах, направленных на борьбу с информационными и гибридными угрозами, дезинформацией и так далее". По мнению Зеленского, свидетельством этому стало предоставление Украине статуса партнера расширенных возможностей НАТО.

"Восточное партнерство" – проект Евросоюза, существующий с 2009 года. Его цель – развитие интеграционных связей с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. Три из этих государств – Украина, Молдова и Грузия – призывали Брюссель создать дополнительный формат взаимодействия для ассоциированных партнеров и заявляли о намерении получить перспективу членства в ЕС.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель называл Украину ключевым партнером ЕС среди стран "Восточного партнерства".

В мае Совет ЕС одобрил выводы о политике "Восточного партнерства" на период после 2020 года. Совет считает, что "Восточное партнерство" должно стать более амбициозной и гибкой основой для сотрудничества со странами-партнерами.

Россия весной 2014 года оккупировала Автономную Республику Крым. Сразу после этого Москва начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.