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Глава дипломатии ЕС обвинил Россию и Китай в распространении дезинформации о коронавирусе

Связанные с Россией источники занимались распространением теорий заговоров о коронавирусе, тогда как Китай активно занимался самовосхвалением, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

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Боррель заявил, что дезинформация наносит ЕС реальный ущерб
Боррель заявил, что дезинформация наносит ЕС реальный ущерб
Фото: EPA

Россия и Китай распространяют дезинформацию о пандемии коронавируса. Об этом 18 июня заявил высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на специальной сессии Европарламента, посвященной борьбе с дезинформацией. Стенограмма его выступления опубликована на сайте Европейской службы внешних связей.

По словам дипломата, пандемия коронавируса "сопровождалась инфодемией – пандемией дезинформации".

"Мы стали свидетелями волны ложной и вводящей в заблуждение информации и экспоненциального увеличения числа попыток влияния со стороны иностранных игроков. Мы снова увидели, что дезинформация может нанести реальный ущерб. В случае пандемии, которая влияет на здоровье людей, это еще более опасно. Мы видели дезинформацию о том, что употребление хлорной извести может вылечить коронавирус. Я сейчас не делаю никаких конкретных ссылок, но, например, было сказано: "Пей отбеливатель – и ты будешь в безопасности" или что мытье рук не помогает", – отметил Боррель.

Также, по его словам, дезинформация стала причиной вандализма в отношении инфраструктуры 5G-связи в некоторых государствах – членах ЕС (по одной из теорий заговора, коронавирус распространяется с помощью сети 5G).

Боррель заявил, что наиболее активно дезинформационные кампании проводили Китай и Россия.

"Дезинформация от российских субъектов заключалась в распространении теорий заговора, а также в кампаниях, нацеленных на Европейский союз, которые заключались в распространении информации об отсутствии солидарности и внутреннем кризисе в ЕС. Китай был намного активнее. Китайские источники пропагандируют его имидж, представляя страной, наилучшим образом оснащенной для борьбы с пандемией, и обвиняя демократические государства в недостаточной борьбе с вирусом. Можно сказать, что самовосхваление – это то, что делают все, но думаю, что есть разумные пределы. Одно дело говорить, что вы считаете себя лучшим, а другое – пытаться избежать ответственности", – подчеркнул европейский дипломат.

О причастности России и Китая к масштабным кампаниям по дезинформации говорилось также в отчете еврокомиссаров, опубликованном 10 июня.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

На фоне вспышки приобретают популярность различные фейковые теории о происхождении вируса, влиянии вышек 5G на заражение людей, чипировании землян разрабатываемой вакциной от COVID-19 и т.д.

Теги: Россия, Китай, Европарламент, Европейский союз, Евросоюз, Жозеп Боррель, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, дезинформация, пандемия, коронавирус
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