Полноценный саммит "Восточного партнерства" состоится в 2021 году – СМИ

Высокопоставленный чиновник ЕС заявил агентству "Интерфакс-Украина", что итоговая декларация на завтрашней видеоконференции лидеров ЕС и стран "Восточного партнерства", вероятно, приниматься не будет.

Полноценный саммит "Восточного партнерства", вероятно, пройдет в 2021 году. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" заявил высокопоставленный чиновник Евросоюза.

"Есть очень сильное желание определить дату. Пока я могу сказать, что это будет в 2021 году, но наберитесь немного терпения, завтра (18 июня состоится видеоконференция лидеров "Восточного партнерства. – "ГОРДОН") у вас будет больше информации. Но я могу заверить вас, что все партнеры в "Восточном партнерстве" действительно хотят работать вместе и провести этот саммит физически, лицом к лицу как можно быстрее", – отметил собеседник.

По словам чиновника, видеоконференция лидеров "Восточного партнерства", которая должна состояться 18 июня, – это "чрезвычайно важная платформа для лидеров, чтобы быть в контакте друг с другом, подвести итоги ситуации, посмотреть, чего мы достигли, и смотреть вперед, чтобы продолжить кооперацию".

Источник заявил, что совместная декларация лидеров, которую обычно готовят для саммита, будет уже на следующем – "физическом" – саммите "Восточного партнерства".

"Восточное партнерство" – проект Евросоюза, существующий с 2009 года. Его цель – развитие интеграционных связей с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. Три из этих государств – Украина, Молдова и Грузия – призывали Брюссель создать дополнительный формат взаимодействия для ассоциированных партнеров и заявляли о намерении получить перспективу членства в ЕС.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель называл Украину ключевым партнером ЕС среди стран "Восточного партнерства".

В мае Совет ЕС одобрил выводы о политике "Восточного партнерства" на период после 2020 года. Совет считает, что "Восточное партнерство" должно стать более амбициозной и гибкой основой для сотрудничества со странами-партнерами.

Ожидалось, что в этому году встреча лидеров ЕС и стран "Восточного партнерства" пройдет в Брюсселе, но из-за пандемии коронавируса она состоится в режиме видеоконференции.