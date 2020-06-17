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Лидеры ЕС обсудят выполнение Минских соглашений

Лидеры Европейского союза коротко обсудят состояние выполнения Минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины во время видеоконференции 19 июня.

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Лидеры ЕС обсудят выполнение Минских соглашений
Лидеры ЕС обсудят выполнение Минских соглашений
Фото: EPA

Лидеры Европейского союза в ходе видеоконференции намерены обсудить реализацию Минских соглашений. Об этом говорится в письме президента Европейского совета Шарля Мишеля участникам конференции, запланированной на 19 июня.

"В конце встречи мы кратко коснемся состояния реализации Минских соглашений", – сказано в документе, опубликованном на сайте Евросовета.

Мишель отметил, что центральной темой обсуждения станут бюджет Европейского союза и план восстановления экономики блока после пандемии коронавирусной инфекции. Также участники заслушают отчет хорватского премьер-министра Андрея Пленковича о результатах председательства Хорватии в Совете ЕС, президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен – о результатах переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, а также доклад руководства Европейского центробанка о текущей экономической ситуации в ЕС.

Видеоконференция состоится на следующий день после онлайн-саммита "Восточного партнерства". В нем примут участие главы государств или правительств 27 стран – членов ЕС, а также лидеры стран "Восточного партнерства" – Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Теги: Украина, Еврокомиссия, Восточное партнерство, Совет ЕС, Европейский совет, Минские соглашения, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, война на Донбассе, Шарль Мишель
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