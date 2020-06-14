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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: "Минск" еще не умер, но Украина держит его на немецко-французском аппарате ИВЛ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе украинская сторона использует метод наступательной активной дипломатии.

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Кулеба: Мы реально инициативные, конструктивные, хотим искать решение
Кулеба: Мы реально инициативные, конструктивные, хотим искать решение
Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

Минские договоренности по ситуации на Донбассе держатся за счет участия в переговорах Германии и Франции. Такое мнение министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил "Укринформу" в интервью, опубликованном 14 июня.

"Я бы сказал, "Минск" не умер, но Украина держит его на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких. Простите за черный юмор", – сказал он.

По словам дипломата, цель Украины на переговорах в Минске – вернуть оккупированные территории Донбасса, "но ни в коем случае не на условиях России".

"Вокруг этого, собственно, и происходят все маневры. В дипломатии есть три основных метода достижения цели. Первый – что-то активно делать, навязывая свою повестку дня, свои идеи и заставляя партнера реагировать. Второй – это ничего не делать, тогда вещи, как правило, умирают сами собой или тебя загоняет партнер, который что-то делает. И третий – имитировать, что ты что-то делаешь, но на самом деле ничего не делать. Я не хочу углубляться в прошлое, но сейчас наша принципиальная позиция – использование первого метода: наступательная активная дипломатия, идеи, инициативы, предложения", – объяснил Кулеба.

Он считает, что это "единственный способ создать такую ситуацию, когда Россия, в конце концов, будет вынуждена идти на конструктив, потому что она тоже действует не в изоляции и ее аргументы о том, что Украина является неконструктивной, не стремится к урегулированию и нарушает "Минск", выглядят просто абсурдно не сами по себе, а на фоне того, как мы действуем".

"Все наши партнеры это видят и признают, что мы реально инициативные, конструктивные, хотим искать решение, и этим у России выбивается из рук аргумент об, условно говоря, "плохой" Украине", – подчеркнул глава МИД Украины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Теги: Россия, Германия, Украина, Франция, МИД Украины, Минск, переговоры, Минские соглашения, Дмитрий Кулеба, война в Украине, война на Донбассе, ИВЛ
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