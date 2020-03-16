Глава комитета Рады по внешней политике: Для меня лично остается загадкой, кто заставил Путина приехать в Минск

Тот, кто вынудил президента РФ Владимира Путина приехать на Минские переговоры, имеет на него большое влияние, однако сейчас Путин пытается сорвать переговоры об урегулировании ситуации на Донбассе, считает народный депутат от фракции "Слуга народа", глава парламентского комитета по внешней политике и вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Александр Мережко.

Мережко: Кто-то должен был иметь огромное влияние, чтобы заставить "русского царя" поехать в Минск и сесть за стол переговоров Фото: rbc.ua

Россия пытается сорвать минский процесс. Такое мнение в интервью агентству "РБК-Украина" высказал народный депутат от фракции "Слуга народа", глава парламентского комитета по внешней политике и вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Александр Мережко.

"Если говорить о моем субъективном мнении, то раньше была относительная тишина на фронте, но в последние дни усиливается агрессивное поведение российских оккупационных войск. Эти войска находятся под контролем Кремля. И все, что происходит, делается или по приказу, или с согласия президента России. И это плохой признак. Это в определенном смысле попытка сорвать минский процесс, и заявления [президента РФ Владимира] Путина также настроены критически к минскому процессу", – отметил Мережко.

По его словам, Россия может вести себя относительно спокойно только под мощным давлением других стран (США, Европы), под давлением санкций.

"Если ее оставить без этого, градус их агрессивности всегда повышается. Вот, в минском процессе формально США не представлены, но все понимают, что они играют большую роль. Для меня лично остается загадкой, кто заставил Путина приехать в Минск. Этот кто-то должен был иметь огромное влияние, чтобы заставить "русского царя" поехать в Минск и сесть за стол переговоров. То есть мы не видим весь этот механизм того, что происходит, мы разве что можем строить гипотезы", – подчеркнул глава парламентского комитета.

Комментируя последние договоренности трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о создании консультационного совета, Мережко подчеркнул, что никаких прямых переговоров между Украиной и ОРДЛО не было, нет и не будет.

"И никакого статуса наблюдателя РФ не получит. Я, честно говоря, очень удивлен такими версиями событий, которые, с моей точки зрения, осознанно или неосознанно только на руку кремлевской пропаганде и интересам России. На самом деле, переговоры по сути есть между Украиной и Россией, так же как и состояние войны между Украиной и Россией. Войны, причиной которой стала вооруженная агрессия России против Украины", – добавил глава парламентского комитета.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков "ДНР" и "ЛНР".

11 марта 2020 года в Минске трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась о создании так называемого консультативного совета. После заседания украинская сторона не уточнила, чем именно он будет заниматься, но РФ и боевики "ДНР" и "ЛНР" завили о "площадке для прямого диалога" между "сторонами конфликта".

13 марта издание ZN.UA опубликовало документ о создании совета. В него должны войти по 10 представителей от Украины и ОРДЛО с правом решающего голоса, а также по одному представителю от ОБСЕ, Германии, Франции и России с правом совещательного голоса. По мнению журналистов издания, решение о создании этого органа "фиксирует субъектность ОРДЛО", а боевики получат право голоса наравне с Украиной, тогда как Россия получит статус наблюдателя наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

В Офисе президента Украины заявили, что решение о создании консультативного совета было принято после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии о выполнении договоренностей саммита "Нормандской четверки", состоявшегося в декабре 2019 года. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что создание консультативного совета не является шагом к официальному признанию оккупационных властей не подконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей. По его словам, совет будет рассматривать вопросы из пакета Минских договоренностей и давать рекомендации, "которые могут быть использованы или не использованы в работе политической подгруппы".