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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Минские переговоры. Украинская сторона назвала бой 18 февраля попыткой сорвать выполнение "нормандских" договоренностей

Атака незаконных формирований на наблюдательный пункт ВСУ в Луганской области явилась провокацией, способной поставить под вопрос процесс мирного урегулирования на Донбассе. Об этом украинская делегация заявила в ходе очередного раунда переговоров в рамках трехсторонней контактной группы.

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Украина призвала обеспечить режим прекращения огня на Донбассе
Украина призвала обеспечить режим прекращения огня на Донбассе
Фото: ЕРА

Украина призвала Россию обеспечить режим прекращения огня на Донбассе, чтобы продолжить реализацию договоренностей лидеров стран "Нормандской четверки". Об этом шла речь 26 февраля в ходе очередного раунда переговоров трехсторонней контактной группы в Минске, написала в Facebook Дарка Олифер, пресс-секретарь главы украинской делегации Леонида Кучмы.

Представители Украины назвали атаку незаконных вооруженных формирований ОРЛО на наблюдательный пункт ВСУ 18 февраля "особо вопиющим нарушением", а также "провокацией, способной поставить под вопрос сам процесс мирного урегулирования на Донбассе".

"Украинская сторона жестко подчеркнула: попытка прорыва 18 февраля свидетельствует о желании сорвать выполнение договоренностей лидеров стран "Нормандской четверки" в Париже. Системные нарушения режима прекращения огня не просто тормозят, а отбрасывают назад процесс мирного урегулирования", – отметила Олифер.

По ее словам, делегаты Украины также предлагают российской стороне открыть новые пункты пропуска на линии соприкосновения, требуют освободить удерживаемых лиц, предоставить допуск к ним представителям Международного комитета Красного Креста.

https://www.facebook.com/darka.olifer/posts/2749959865124098

Вооруженные формирования Российской Федерации 18 февраля атаковали позиции подразделений Объединенных сил в Луганской области.

СМИ писали об утрате двух опорных пунктов ВСУ, Объединенные силы утверждали, что позиции не потеряли. 19 февраля в Министерстве обороны признали потерю передового наблюдательного пункта.

По данным Генерального штаба ВСУ, в результате боестолкновений погиб один украинский боец, трое ранены, двое контужены. Потери противника составили четыре человека убитыми, шесть ранеными, заявил глава Генштаба Руслан Хомчак.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал случившееся попыткой "сорвать мирный процесс на Донбассе" и провокацией, на которую "сильно ответила" украинская армия.

В Кремле отрицали причастность к нападению на позиции Объединенных сил.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны, в частности, договорились согласовать разведение сил и средств в трех новых точках.

Теги: боевики, нормандский формат, Дарка Олифер, ВСУ, война в Украине, минские переговоры, ОРДЛО
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