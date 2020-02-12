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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Проект открытия пунктов пропуска в Счастье и Золотом должен быть разработан до следующей встречи в Минске – Олифер

В Луганской области могут открыть два новых контрольных пункта въезда/выезда, сообщила пресс-секретарь второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

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В ГПСУ заявляли, что КПВВ "Золотое" готов к открытию
В ГПСУ заявляли, что КПВВ "Золотое" готов к открытию
Фото: dpsu.gov.ua

До следующей встречи трехсторонней контактной группы в Минске должна быть разработана дорожная карта открытия контрольных пунктов въезда/выезда в Золотом и Счастье Луганской области. Об этом по итогам заседания группы в Минске 12 февраля сообщила в Facebook пресс-секретарь главы украинской делегации на переговорах, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"К следующему заседанию ТКГ в Минске должен быть разработан проект дорожной карты по открытию КПВВ в Золотом и Счастье", – написала она.

https://www.facebook.com/darka.olifer/posts/2720107471442671

Процесс зеркального отвода вооружений в Золотом завершился 1 ноября 2019 года, он был начат 29 октября.  26 ноября ОБСЕ верифицировала завершение процесса разведения сил и средств в Золотом. 7 ноября Госпогранслужба Украины сообщала, что КПВВ "Золотое" готов к открытию с украинской стороны. 

Вопрос об открытии КПВВ в Счастье ставили боевики "ЛНР". Представители Украины выступали против из-за стратегической важности города, в котором работает Луганская ТЭС, обеспечивающая всю подконтрольную часть региона. Также против открытия пункта пропуска выступали военные, которым для этого придется оставить контролируемый ими город, собщало "Громадське"

В Луганской области действует только один пункт пропуска – "Станица Луганская". Он был открыт 27 октября 2015 года. Второй пункт пропуска в Луганской области – "Золотое" – закрыт с марта 2016 года.

Теги: Луганская область, Донецкая область, Счастье, Золотое, Дарка Олифер, контактная группа, война в Украине, КПВВ
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