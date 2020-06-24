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Украинский банковский сектор вошел в кризис "с достаточным запасом прочности" – НБУ

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, не вызвал сбоев в работе банковской системы Украины.

Об этом говорится в отчете Национального банка Украины о финансовой стабильности, опубликованном 24 июня. "Украинский банковский сектор вошел в вызванный пандемией кризис в хорошей форме и с достаточным запасом прочности. Национальный банк задействовал весь инструментарий, который используют регуляторы мира, чтобы банки могли гибко реагировать на кризис и поддерживать кредитование. Банковские услуги предоставлялись непрерывно, вкладчики постоянно имели доступ к своим счетам, банки обеспечили безопасность работы сети. Оттоки вкладов длились чуть больше недели, а затем возобновился рост депозитов", – заявили в НБУ.

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