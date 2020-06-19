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Подрыв независимости НБУ повлияет на украинцев и навредит доверию инвесторов – послы G7

Послы стран G7 заявили, что Национальный банк Украины помог достичь макрофинансовой стабильности, решить трудный банковский кризис и восстановить доверие к банковскому сектору.

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В состав G7 входят США, Италия, Япония, Канада, Франция, Германия и Великобритания
В состав G7 входят США, Италия, Япония, Канада, Франция, Германия и Великобритания
Фото: EPA

Послы стран "Большой семерки" приняли к сведению проект постановления с критикой Национального банка Украины, который на этой неделе одобрил профильный комитет Верховной Рады. Об этом сообщается на странице в Twitter.

Они отметили, что установление независимости центрального банка было одной из важнейших реформ, проводимых украинским правительством после Революции достоинства.

"Подрыв независимости НБУ повлияет на украинцев, повредит доверию инвесторов и поставит под угрозу международную поддержку усилий украинского народа в построении безопасной, успешной и демократической страны", – говорится в заявлении.

Послы стран G7 отметили, что НБУ помог достичь макрофинансовой стабильности, решить трудный банковский кризис и восстановить доверие к банковскому сектору, затуманенное самоуправством и коррупцией.

17 июня парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде Украины признать целесообразным создание временной следственной комиссии по расследованию деятельности руководства НБУ и руководства Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Данное решение поддержали 18 народных депутатов, трое выступили против, еще двое воздержались.

В состав G7 входят США, Италия, Япония, Канада, Франция, Германия и Великобритания. Саммиты лидеров государств проходят раз в год поочередно в каждой из стран. Президент США Дональд Трамп в этом году возглавляет "Большую семерку".

Теги: Украина, коррупция, НБУ, демократия, правительство, реформы, Большая семерка, революция, кризис, независимость, комитет, украинцы, реформа
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