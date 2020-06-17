Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Профильный комитет рекомендовал Раде признать целесообразным создание следственной комиссии по расследованию деятельности руководства НБУ

Члены парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики не поддержали внесение в проект постановления пункта о признании утраты безупречной репутации руководством Нацбанка Украины.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В проекте постановления говорится, что НБУ формировал и реализовал "крайне опасную" для страны валютно-курсовую политику
В проекте постановления говорится, что НБУ формировал и реализовал "крайне опасную" для страны валютно-курсовую политику
Фото: depositphotos.com

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде признать целесообразным создание временной следственной комиссии по расследованию деятельности руководства Национального банка Украины и руководства Фонда гарантирования вкладов физических лиц, сообщает "Интерфакс-Украина".

Данное решение поддержали 18 народных депутата, трое выступили против, еще двое – воздержались.

Отмечается, что нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский предлагал внести в проект постановления пункт о признании утраты безупречной репутации руководством НБУ, однако члены комитета его не поддержали.

"К сожалению или к счастью, у нас нет достаточных правовых оснований утверждать факты относительно деловой репутации кого-то другого. Да, мы можем давать деловую оценку – и это постановление направлено на оценку деятельности НБУ", – сказал глава комитета Даниил Гетманцев.

В проекте постановления говорится, что НБУ формировал и реализовал "крайне опасную" для страны валютно-курсовую политику, которая искусственно углубила кризисные явления в экономике.

"НБУ, как в 2019 году и в начале 2020 года, так и начиная с 2014-го, не выполнил в полной мере свои конституционные функции – обеспечение стабильности денежной единицы Украины", – сказано в документе.

Помимо этого, проект постановления предлагает установить, что денежно-кредитная политика Нацбанка негативно повлияла на экономику Украины. В частности, из-за искусственного перетока финансовых ресурсов в "пирамиду государственных долговых обязательств".

Также документ предполагает, что Верховная Рада заслушает отчет главы НБУ Якова Смолия.

Теги: Верховная Рада, Украина, НБУ, Александр Дубинский, Яков Смолий, Даниил Гетманцев
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Любовь к нему безгранична". Руслана познакомила подписчиков со своим лучшим другом
"Любовь к нему безгранична". Руслана познакомила подписчиков со своим лучшим другом
Дочь Джексона записала первый альбом. Премьера через неделю
Дочь Джексона записала первый альбом. Премьера через неделю
Роналду не верит, что его старшему сыну уже 10 лет
Роналду не верит, что его старшему сыну уже 10 лет
Украинская модель Полканова объявила о беременности
Украинская модель Полканова объявила о беременности
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS