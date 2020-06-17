Профильный комитет рекомендовал Раде признать целесообразным создание следственной комиссии по расследованию деятельности руководства НБУ

Члены парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики не поддержали внесение в проект постановления пункта о признании утраты безупречной репутации руководством Нацбанка Украины.

В проекте постановления говорится, что НБУ формировал и реализовал "крайне опасную" для страны валютно-курсовую политику Фото: depositphotos.com

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде признать целесообразным создание временной следственной комиссии по расследованию деятельности руководства Национального банка Украины и руководства Фонда гарантирования вкладов физических лиц, сообщает "Интерфакс-Украина".

Данное решение поддержали 18 народных депутата, трое выступили против, еще двое – воздержались.

Отмечается, что нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский предлагал внести в проект постановления пункт о признании утраты безупречной репутации руководством НБУ, однако члены комитета его не поддержали.

"К сожалению или к счастью, у нас нет достаточных правовых оснований утверждать факты относительно деловой репутации кого-то другого. Да, мы можем давать деловую оценку – и это постановление направлено на оценку деятельности НБУ", – сказал глава комитета Даниил Гетманцев.

В проекте постановления говорится, что НБУ формировал и реализовал "крайне опасную" для страны валютно-курсовую политику, которая искусственно углубила кризисные явления в экономике.

"НБУ, как в 2019 году и в начале 2020 года, так и начиная с 2014-го, не выполнил в полной мере свои конституционные функции – обеспечение стабильности денежной единицы Украины", – сказано в документе.

Помимо этого, проект постановления предлагает установить, что денежно-кредитная политика Нацбанка негативно повлияла на экономику Украины. В частности, из-за искусственного перетока финансовых ресурсов в "пирамиду государственных долговых обязательств".

Также документ предполагает, что Верховная Рада заслушает отчет главы НБУ Якова Смолия.