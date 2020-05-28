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В НБУ рассказали, можно ли отказаться от кредитной карты, которую банк выдает вместе с зарплатной

Если банк утверждает, что не может выдать зарплатную или пенсионную карту без кредитной, он вводит клиента в заблуждение, заявили в Нацбанке Украины.

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В НБУ отметили, что, если банк настойчиво предлагает свои услуги, это не является нарушением прав потребителей
В НБУ отметили, что, если банк настойчиво предлагает свои услуги, это не является нарушением прав потребителей
Фото: depositphotos.com

Национальный банк Украины заявил, что клиенты украинских банков могут отказаться от кредитной карты, которую им выдают вместе с зарплатной. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

В НБУ отметили, что, если банк настойчиво предлагает свои услуги, это не является нарушением прав потребителей.

Однако если в банке утверждают, что не могут выдать зарплатную или пенсионную карту без кредитной, это введение клиентов в заблуждение и навязывание своих услуг.

"Украинское законодательство запрещает такие действия (статья 55 закона Украины "О банках и банковской деятельности"). Клиент имеет полное право отказаться от навязанной кредитной карты", – подчеркнули в Нацбанке.

Также в НБУ уточнили, что в такой ситуации сначала гражданину нужно написать жалобу на имя руководства банка. А в том случае, если банк откажется идти навстречу, следует обращаться в Нацбанк.

Теги: Украина, НБУ, кредиты, Нацбанк
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