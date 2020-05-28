В НБУ рассказали, можно ли отказаться от кредитной карты, которую банк выдает вместе с зарплатной

Национальный банк Украины заявил, что клиенты украинских банков могут отказаться от кредитной карты, которую им выдают вместе с зарплатной. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
В НБУ отметили, что, если банк настойчиво предлагает свои услуги, это не является нарушением прав потребителей.
Однако если в банке утверждают, что не могут выдать зарплатную или пенсионную карту без кредитной, это введение клиентов в заблуждение и навязывание своих услуг.
"Украинское законодательство запрещает такие действия (статья 55 закона Украины "О банках и банковской деятельности"). Клиент имеет полное право отказаться от навязанной кредитной карты", – подчеркнули в Нацбанке.
Также в НБУ уточнили, что в такой ситуации сначала гражданину нужно написать жалобу на имя руководства банка. А в том случае, если банк откажется идти навстречу, следует обращаться в Нацбанк.